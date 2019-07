Fire Emblem: Three Houses

Ihr sucht Fire Emblem: Three Houses Tipps? Welche Charaktere eignen sich für Romanzen und welches Haus solltet ihr wählen? Wem gehören die verlorenen Items? Wir haben die Antworten.

Fire Emblem: Three Houses - Tipps und Tricks

In Fire Emblem: Three Houses versetzt euch Nintendo zum ersten Mal in die Rolle des Lehreres einer Militärakademie. Neben dem klassischen Gameplay auf dem Schlachtfeld gibt es im neuen Teil auf der Switch einiges mehr zu tun.

Welches Haus soll ich wählen?

Eine der elementaren Fragen, der ihr euch gleich zu Beginn des Spiels stellen müsst, ist die nach der Wahl des Hauses. Ihr habt die Wahl zwischen den Goldenen Hirschen, den Blauen Löwen und den Schwarzen Adlern. Welches Haus ihr wählt, hat nicht nur bedeutenden Einfluss auf die Handlung. Je nach Fraktion steht euch ein anderer Kader an Charakteren zur Seite. Wir verraten euch, welches Haus sich für welchen Spielstil eignet und was ihr tun müsst, um Charaktere aus anderen Häusern rekrutieren:

Charaktere und Romanzen (Beziehungen verbessern)

Von entscheidender Bedeutung in Three Houses sind eure Schüler und Kollegen. Wer sich mit ihnen auseinandersetzt lernt nicht nur liebevoll ausgearbeitete Charaktere kennen, sondern kann sich eine Beziehung zu ihnen eingehen. In einer ausführlichen Tabelle legen wir dar, mit welchen Charakteren Byleth je nach Geschlecht eine Beziehung eingehen kann und welchen Unterstützerrang die Figuren untereinander erreichen können. Außerdem findet ihr dort zahlreiche Tipps, wie ihr die Beziehung zu einem Charakter schnellstmöglich verbessern könnt:

Examen: Charakterklassen, Klassenwechsel und Siegel - so geht's!

Um in der Schlacht die Oberhand zu behalten, müsst ihr euch früher oder später mit unterschiedlichen Charakterklassen breit aufstellen. Welche Klassen es gibt, welche Stärken sie haben, wie der Wechsel in eine neue Klasse funktioniert, wann ihr überhaupt aufsteigen könnt und was ihr dafür benötigt, findet ihr hier:

Den Unterricht optimal nutzen

Damit ihr die wertvolle Unterrichtszeit nicht verschwendet und aus dem wöchentlichen Ereignis das beste Ergebnis für eure Einheiten herausholen könnt, erfahrt ihr hier, wie ihr eure Lehrstunden planen solltet und warum es manchmal besser ist, darauf zu verzichten, das Kloster zu erkunden:

Tipps für den Kampf: So gewinnt ihr jede Schlacht

Der eigentliche Kern des Spiels. Mit diesen Tipps lernt ihr, die Umgebung optimal zu nutzen, häufiger kritische Treffer zu landen und Dämonenbestien sowie andere große Gegner in Schach zu halten. Außerdem zeigen wir euch, wie ihr die Fähigkeiten eurer Einheiten mit der ein oder anderen versteckten Funktion noch weiter verstärken könnt: