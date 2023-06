Ein neues Kampfsystem, die Rückkehr zum Fantasy-Mittelalter und weniger typische JRPG-Elemente: Final Fantasy XVI ändert so einiges an der beliebten Reihe. Das bedeutet aber auch, dass Veteranen der Einstieg etwas schwerfallen kann. Wir verbrachten viele Stunden in Valisthea und haben einige Tricks im Abenteurer-Gepäck, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Mit diesen Tipps rettet ihr die Spielwelt im Nullkommanichts!

Platz 8: So bekommt ihr euren Chocobo

Die gefiederten Lauftiere gehören untrennbar zu Final Fantasy. Zu Beginn des Spiels dürftet ihr aber enttäuscht sein, denn als Mount stehen sie nicht zur Verfügung. Im Gegenteil, euer einziger Kontakt mit Chocobos besteht darin, dass ihr frei laufende Exemplare verprügelt. Kein besonders schöner Ausgangspunkt für jeden langjährigen Fan. Doch selbstverständlich erlaubt euch auch der 16. Ableger der Hauptreihe, euch auf den Rücken eines solchen Tieres zu schmeißen. Allerdings erhaltet ihr den Mount nicht im Zuge der Hauptstory, stattdessen gilt es, vorher eine Nebenquest zu absolvieren.

Dafür müsst ihr zunächst die Mission „Ein schwarzes Omen“ und deren Unteraufgabe „Erlösung“ erfolgreich beenden. Anschließend findet ihr am südlichen Eingang der Siedlung Martha’s Rast den Händler Rowan, dessen Nebenquest mit einem Plus markiert ist, nicht mit einem Ausrufezeichen. Sprecht mit ihm und ihr bekommt die Aufgabe „Ein ritterlicher Vogel“, nach deren Beendigung ihr die Chocobo-Dame Ambrosia freischaltet, die ihr in den offenen Gebieten herbeirufen könnt.