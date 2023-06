Für viele Entwickler sind die Vorverkaufszahlen ihrer Spiele ein direkter Indikator dafür, wie erfolgreich ihre neuen Releases sein werden. Im Fall von Square Enix und Final Fantasy XVI dürfte entsprechend etwas Unwohlsein aufkommen. Denn Berichten zufolge fallen die Zahlen des neuen Seriensproßes deutlich schlechter aus als die des direkten Vorgängers.

Mit Final Fantasy XVI wagt Square Enix durchaus etwas Neues und beweist einigen Mut. Denn mit dem Action-Rollenspiel schneidet das Studio dem Franchise die rundenbasierten Zöpfe endgültig ab und setzt stattdessen auf ein flottes Echtzeit-Kampfsystem, das einige Anleihen an Character-Action-Titeln wie Devil May Cry aufzeigt. Während uns das in unserer Preview zu Final Fantasy XVI durchaus gefiel, werden alte Fans sicherlich ihre Probleme mit der Neuausrichtung haben.

Scheinbar scheint sich die Skepsis der Spieler in den Vorverkaufszahlen niederzuschlagen. Zumindest, wenn man dem Journalist Imran Khan Glauben schenkt. Dieser hat auf seinem Patreon-Account veröffentlicht, dass Square Enix etwas besorgt auf die bisherigen Vorbestellungen von Final Fantasy XVI blickt.

Diese fallen laut Khan deutlich hinter denen des direkten Vorgängers Final Fantasy XV zurück. Selbst wenn man bedenkt, dass der 15. Teil auf mehreren Plattformen erschien und diese entsprechend herausrechne, stehe der aktuelle Ableger sichtlich schlechter da. Ein möglicher Grund dafür könnte natürlich sein, dass der Titel exklusiv für die PlayStation 5 erscheint, deren Marktanteil noch immer vergleichsweise gering ausfällt.

Auch wenn das natürlich etwas ernüchternd für Square Enix sei, macht sich das Studio laut Khan aber keinen riesigen Kopf. Denn mit Final Fantasy VII: Rebirth befindet sich schließlich in weiteres heißes Eisen in der Entwicklung. Zum zweiten Teil des Remakes von Final Fantasy VII bleibt uns Square Enix bis heute zwar einen Release-Termin schuldig, laut Khan lege das Studio aber deutlich mehr Fokus und Ressourcen in das Marketing des Titels als ursprünglich angedacht.