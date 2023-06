In zehn Tagen wird das neue Final Fantasy XVI für die PlayStation 5 erhältlich sein, doch Hand anlegen könnt ihr schon heute, um euch selbst ein Bild vom Spiel zu machen. Square Enix kündigt nämlich die Veröffentlichung einer spielbaren Demo an.

In weniger als zwei Wochen wird Final Fantasy XVI erhältlich sein, doch ausprobieren könnt ihr das neue RPG-Epos schon vor dem 22. Juni 2023. Für den heutigen 12. Juni hat Square Enix nun nämlich die Veröffentlichung einer spielbaren Demo angekündigt.

Während eines Pre-Launch Celebration Streams wurde die Probierfassung nun bestätigt. Diese soll heute ab 10:00 Uhr deutscher Zeit zum Download bereit stehen. PS5-Spieler können sich diese dann kostenlos holen.

Die Demo tauchte bereits kurz vor dem Stream via Social Media auf, wurde nun von Square Enix offiziell bestätigt. Laut Producer Naoki Yoshida wird euch diese Probierfassung rund zwei Stunden lang beschäftigen, wobei euch auch einige längere Cutscenes erwarten. Gespielt werden darf der Prolog, so dass ihr den Beginn der Geschichte in der Rolle von Clive Rosfield erleben könnt; Speicherdaten können sogar in die Vollversion übernommen werden.

Final Fantasy XVI - Ascension Trailer Der neue Ascension-Trailer feiert den Demo-Release von Final Fantasy XVI am heutigen 12. Juni 2023.

Wer den Prolog erfolgreich beendet, der schaltet außerdem eine zusätzliche Kampfdemo frei, in welcher zahlreicher Fertigkeiten zur Verfügung stehen. Mit diesen könnt ihr euch dann direkt in etliche Gefechte stürzen, um euch ein Bild von den Kämpfen in der späteren Vollversion zu machen.

Wenngleich es eine offizielle Veröffentlichungszeit für die Demo gibt, warnt Yoshida darüber hinaus, dass es hier und da zur Verzögerungen kommen kann, bis diese dann tatsächlich auf allen Servern weltweit zum Download bereit steht; diesbezüglich bittet er die Interessierten also um etwas Geduld.

Die Vollversion von Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni für PlayStation 5. Eine PC-Fassung könnte zu einem späteren Zeitpunkt folgen, konkretere Aussagen dazu gibt es allerdings noch nicht.