Für Sonys Next-Gen-Konsole PlayStation 5 wurde nun ein weiteres altbekanntes Spiel bestätigt. Auch Final Fantasy XIV wird den Sprung auf die neue Plattform schaffen!

Update: Die Aussage von Yoshida in der ursprünglichen Meldung wurde zwischenzeitlich auch von einem PR-Sprecher des Publishers aufgegriffen. Demnach ist die Lage bezüglich einer PS5-Fassung offenbar noch nicht ganz so klar. "Während das noch keine Bestätigung war, so drückte Yoshida die Hoffnung aus, dass Final Fantasy XIV Online eines Tages womöglich auch auf der Next-Gen-Konsole von Sony auftauchen könnte", so der Sprecher. Wir halten euch auf dem Laufenden.

---

Ursprüngliche Meldung:

Die kommende PlayStation 5 wird bekanntermaßen abwärtskompatibel sein, doch auch losgelöst davon wird das langjährige Final Fantasy XIV den Sprung auf Sonys Next-Gen-Heimkonsole schaffen. Eine zu diesem Zeitpunkt durchaus überraschende Ankündigung wurde nun nämlich von Director und Producer Naoki Yoshida getätigt.

Auf einem Event in London wurde unter anderem eine von Yoshida persönlich signierte PlayStation 4 im Stil von Final Fantasy XIV: Shadowbringers verschenkt. Als der glückliche Gewinner mit seinem Preis davon zog, sagte Yoshida, dass er durchaus hoffe, beim nächsten Treffen im Jahr 2020 auch eine entsprechende PS5 an einen Fan vergeben zu können.

Die Aussage sorgte für viele Fragezeichen über den Köpfen der Anwesenden, doch Yoshida selbst löste kurze Zeit später auf. Das Entwicklerteam arbeite demnach bereits "hart an einer PS5-Version von Final Fantasy XIV". Das Online-Rollenspiel dürfte damit nicht nur im Form der Abwärtskompatibilität der neuen Plattform auf der Heimkonsole spielbar sein, sondern als gesonderte optimierte PS5-Fassung mit allerhand grafischen Vorzügen folgen.

Final Fantasy XIV ist derzeit bereits für PC und PS4 erhältlich.