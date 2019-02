In Japan lässt sich jetzt eine Eheschließung ganz im Stile von Final Fantasy 14 vollziehen. Für diesen ganz besonders besonderen Tag sollte euer Sparschwein aber allerdings sehr viel Volumen haben.

In Japan ist alles möglich, inzwischen auch eine prunkvolle Hochzeit die durch und durch von Final Fantasy 14 inspiriert und dazu noch von Square Enix höchstpersönlich lizenziert ist. Genannt werden diese feierlichen Anlässe Ceremonies of Eternal Bonding. Die Planung übernimmt das Unternehmen Bridal Hearts, die Zeremonie lässt sich also durchaus als professionell bezeichnen, dürft aber eher etwas sein, dass an die rechtskräftige Eheschließung angeschlossen wird. Aber was darf man sich unter einer Final-Fantasy-Hochzeit eigentlich vorstellen?

Braut und Bräutigam werden in volllizenzierte Kleider und Anzüge aus Final Fantasy 14 gesteckt, während sie offizielle Waffen, Schilde und Accesoires tragen dürfen. Die erste Hochzeit, die den Service nutzte wurde am 14. Februar in Kobe durchgeführt. Das Brautpaar wurde in einer Lotterie aus 247 Paaren ausgewählt und durfte die thematisch passende Torte schließlich mit dem gigantischen Einhänder Curtana Nexus anschneiden, während im Hintergrund die Musik aus dem Spiel lief und auf einer Wand passende Bilder projiziert wurden.

Die ersten offenen Reservierungen werden in den kommenden Wochen angenommen. Die waschechte Gamer-Hochzeit hat allerdings ihren Preis. Für eine Feier mit 70 Gästen sind fast 30.000 Euro fällig. Wäre eine Final-Fantasy-Hochzeit etwas für euch?