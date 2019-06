Die nächste große Videospielmarke wird nun auch für den TV umgesetzt. Das Online-Rollenspiel Final Fantasy XIV erhält eine Serien-Umsetzung - aus prominenter Feder.

Während Fans von The Witcher schon sehnsüchtig auf den Start der Serien-Umsetzung von Netflix im Herbst dieses Jahres warten, hat das hinter dieser Produktion stehende Unternehmen bereits das nächste Projekt mit Spielebezug in Arbeit.

So erhält nun auch das MMORPG Final Fantasy XIV eine entsprechende Umsetzung. Diese befindet sich bei Sony Pictures sowie Hivemind in Arbeit. Bei letzterem Unternehmen handelt es sich um die Produktionsfirma, die auch für die Netflix-Serie zu The Witcher verantwortlich zeichnet.

Die Live-Action-Serie im Final-Fantasy-Universum wird in Eorzea angesiedelt sein und basiert auf Final Fantasy XIV. Ihr werdet den Wettstreit zwischen Magie und Technologie in einem konfliktbehafteten Land nachverfolgen, so die Umschreibung der Serie in der offiziellen Ankündigung.

Wer das MMORPG gezockt hat oder noch zockt, der wird etliche Kennzeichen des Spiels auch in der Serie wiedererkennen können, darunter beispielsweise die Chocobos. Es wird aber auch etliche neue Gesichter zu sehen geben. Mit von der Partie wird auf jeden Fall Cid sein, der bislang in quasi jedem Final-Fantasy-Teil zu sehen war.

Executive Producer des neuen Projekts werden Jason F. Brown, Sean Daniel und Dinesh Shamdasani von Hivemind sein. Ben Lustig und Jake Thornton ("Winter's Knight", "The Wells Initiative") werden als Writer und ebenfalls als Executive Producer fungieren. Weitere Details zur Produktion, dem Cast, dem ausstrahlenden TV- oder Streaming-Netzwerk sowie zum Release-Zeitraum sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.