Wer das Online-Rollenspiel Final Fantasy XIV besitzt, der kann derzeit einen echten Schnapper machen, denn das Add-on "Heavensward" gibt es vorübergehend komplett kostenlos.

Square Enix hat sich rund um Final Fantasy XIV eine besondere Aktion ausgedacht, um Spieler wieder in das Online-Rollenspiel zu locken. Wer das Hauptspiel A Realm Reborn oder einfach nur die Starter Edition des Titels besitzt, bekommt nun auch das Add-on "Heavensward" komplett kostenlos an die Hand.

Die Aktion gilt ab sofort und läuft bis zum 27. Juni 2019. Wer sich die Erweiterung in diesem Zeitraum kostenlos für PC, Mac oder PS4 sichert und seinem Account hinzufügt, darf diese aber auch nach Ablauf der Aktion behalten. Ihr bekommt im Add-on Zugriff auf fliegende Reittiere, drei zusätzliche Jobs (Dunkelritter, Astrologe und Maschinist) sowie ein zusätzliches spielbares Volk, die Au Ra.

Als zusätzlichen Bonus erhält jeder, der das Angebot nutzt, Zugriff auf alle Inhalts-Ergänzungen und Updates des Hauptszenarioes aus dem Patch-Zyklus zu "Heavensward". Mit dabei sind hier viele Dungeons, Prüfungen, Nebenaufträge und mehr aus den Version "3.1 - As Goes Light So Goes Darkness" bis "3.5 - The Far Edge of Fate".

Interesse geweckt? Dann könnt ihr die Version für PC und Mac auf dieser Webseite sowie die für die PS4 unter diesem Link beziehen. Das kostenlose Angebot fällt mit einer weiteren Aktion zusammen, welche das kostenlose Einloggen bis zum 17. Juni ermöglicht und euch sieben Tage kostenlose Spielzeit einräumt.