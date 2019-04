Die Switch-Version von Final Fantasy VII erhält einen schweren Bug, der das Spiel unspielbar macht.

Seit kurzer Zeit ist Final Fantasy VII auch für die Nintendo Switch erhältlich, aber leider macht ein fieser Bug den Port für die Fans unspielbar. Nach rund drei Stunden gelangt ihr im Rollenspiel an ein Event, welches im schlimmsten Fall nicht aktiviert wird und somit das Spiel nicht fortgesetzt werden kann.

Bemerkenswert ist, dass dieser gravierende Fehler bereits vor über einem Jahr in der PC-Umsetzung entdeckt wurde. Durch einige Änderungen in den Spieldateien konnte man den Bug allerdings umgehen, was bei der Nintendo Switch jedoch nicht möglich ist. Der einzige Ausweg wäre das Laden eines vorigen Spielstands und der erneute Versuch, das Event zu triggern. Solltet ihr nur einen Speicherstand haben, dann müsst ihr das Spiel komplett von vorn beginnen. Da es bei Käufen im Nintendo eShop keine Rückerstattungen für die digitalen Spiele gibt, sollte man sich den Kauf bis zur Fehlerbehebung zweimal überlegen.

Final Fantasy VII ist auch für die PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Ob der Bug auch auf den anderen Konsolen auftaucht, ist aktuell nicht bekannt. Bleibt zu hoffen, dass die Entwickler den Fehler schnellstmöglich beheben. Aktuell gibt es aber noch keine offizielle Stellungnahme seitens Square Enix.