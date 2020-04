Nach 23 Jahren hat Final Fantasy VII endlich ein Remake bekommen. Das Remake hat aber nicht einfach nur die alten Abenteuer in neuem Gewand zu bieten, sondern noch viel mehr. Wir haben zehn Dinge für euch zusammengetragen, die ihr bestimmt übersehen habt.

Platz 10: Jessie, Biggs und Wedge

Im Original von Final Fantasy VII waren Jessie, Biggs und Wedge lediglich unbedeutende Nebencharaktere, deren Stellenwert schon fast mit dem von Statisten gleichzusetzen war. Für das Remake wurden ihre Rollen deutlich aufgewertet, erhielten sie mehr Hintergrund und Bedeutung für die Geschichte. Wedge wohnt zusammen mit drei Katzen, Biggs führt die Bürgerwehr an und Jessie war vor ihrer Zeit bei AVALANCHE eine Schauspielerin. In einem Kapitel lernt ihr sogar ihre Eltern kennen und esst bei ihnen Pizza. Fun Fact am Rande, das eingefleischte Final-Fantasy-Fans sicherlich schon kennen: Die Namen von Biggs und Wegde sind eine Hommage an Star Wars, denn so hießen auch die Wingmen von Luke Skywalker bei der Schlacht um den Todesstern.