Seit der E3 2019 hat das Final Fantasy VII Remake endlich für die PS4 einen konkreten Release-Termin, doch womöglich erscheint das Spiel nun auch für die Xbox One. Woher der neueste Leak stammt, lest ihr hier!

Ein offenbar versehentlich ins Netz gestellter Tweet legt nahe, dass das heiß ersehnte Final Fantasy VII Remake womöglich doch nicht nur exklusiv für die PlayStation 4 zu haben sein wird. Bislang ist die Neuauflage ausschließlich für die Sony-Heimkonsole bestätigt, doch das könnte sich jetzt ändern.

Ausgerechnet Xbox Germany hatte bei Twitter kurzzeitig ein Video des Final Fantasy VII Remake veröffentlicht - inklusive dem Hinweis, dass das Spiel ab dem 03. März 2020 für die Xbox One zu haben sein wird. Nur zur Erinnerung: Das ist auch der gleiche Release-Termin der offiziell bestätigten PS4-Fassung des Spiels.

..so Xbox Germany apparently posted a video on their Facebook page, announcing Final Fantasy VII Remake for Xbox One on March 3, 2020 pic.twitter.com/W4CgqsOvC5