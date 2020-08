Wie in jedem Jahr doktert EA nicht nur am Gameplay, sondern auch an den Spielarten herum. Diesmal steht der Koop-Aspekt im Mittelpunkt: Sowohl VOLTA Football als auch FIFA Ultimate Team können in FIFA 21 gemeinsam gespielt werden. Dazu kommen viele kleinere Veränderungen, unter anderem an den Kartenpacks und der Menüstruktur.

Beginnen wollen wir mit VOLTA Football. Nach dem gelungenen Debüt im vergangenen Jahr kehrt der Modus etwas verändert zurück. Leider ist das nicht nur von Vorteil, denn der mehrstündige Storymodus aus FIFA 20 entfällt diesmal. An seine Stelle tritt „The Debut“, eine lediglich 120-minütige Einführung für Neulinge im Straßenkick. Die soll zumindest wieder vollgepackt sein mit schicken Schauplätzen und Auftritten realer Fußballprominenz.

Bei unserem Anspiel wurde das gleich eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Okay, man muss den Fußballzirkus schon einige Jahre lang verfolgen, um beim Namen Kaká leuchtende Augen zu bekommen. Der ehemalige brasilianische Mittelfeldspieler hatte seine große Zeit zwischen 2003 und 2009 im Trikot des AC Mailand. Welche Rolle er in der Geschichte spielen wird, können wir noch nicht sagen. Allzu groß dürfte sie angesichts der knappen Spielzeit jedoch nicht ausfallen.

Spielerisch ist VOLTA wieder eine sehr spaßige Angelegenheit. Auf den Straßen, Hinterhöfen, Dächern und Kunstrasenplätzen geht es vorrangig um viele Tricks und tolle Tore. Alles läuft etwas geschmeidiger als im Vorjahr ab, was vor allem an den verbesserten Animationen liegt. Zudem sind die neuen Spielelemente wie das Agile Dribbling auch in VOLTA vertreten. Dennoch werden auch auf dem Bolzplatz geschicktes Passspiel und eine gute Verteidigung belohnt.

Zusammen zaubern

Während in Sachen Kampagne offensichtlich abgespeckt wurde, legen die sonstigen Modi zu. Da wären zunächst die VOLTA Battles: Hier messt ihr euch erst mit Teams voller namenloser Kicker. Nach einer gewonnenen Partie dürft ihr einen gegnerischen Spieler für eure Mannschaft rekrutieren. Außerdem wandern nach jedem Match Punkte auf euer Konto. Sobald die geforderte Menge erreicht ist, stehen die sogenannten Featured Battles offen. Dabei trefft ihr auf besondere Teams, die aus namhaften Profis oder sogar FIFA-Legenden bestehen können. Nach einem Sieg holt ihr einen dieser Spieler sogar in die eigene Mannschaft.

In der Demo messen wir uns mit dem FC Arsenal, der unter anderem mit Mesut Özil und Bernd Leno antritt. Nachdem wir den Gunners gezeigt haben, was Straße heißt, gibt es als besondere Belohnung eine extravagante Sportjacke. Wie im Vorgänger passen wir das Aussehen unserer Spieler mit einer Vielzahl von Trikots, Shirts, Hosen und Schuhen an. Während einige Extras nur über zeitlich begrenzte Herausforderungen freigeschaltet werden können, lassen sich andere mit erspielten VOLTA-Münzen im Shop kaufen. Exklusive Extras bieten die oben genannten Featured Battles, beispielsweise ein offizielles Trikot des FC Liverpool oder ein schmuckes adidas-Shirt.

Kaum zu glauben, aber noch wichtiger als das Aussehen sind die Fähigkeiten eures selbsterstellten Spielers. Wie im Vorgänger werden in jeder Partie Erfahrungspunkte gesammelt, die zu Skillpunkten führen. Mit der Verteilung auf unterschiedliche Fähigkeiten in Bereichen wie Dribbling, Passen und Torschuss schraubt ihr euch einen Verteidiger, Mittelfeldspieler oder Stürmer zusammen.

Der eigene Avatar ist in jedem Spiel gesetzt, dagegen können die Mitspieler ausgetauscht werden. Gespielt wird erneut in den Konstellationen 3v3, 4v4 und 5v5, sowohl mit als auch ohne Torwart. Es wird dabei rund um den Globus gezaubert, unter anderem an den neuen Orten Mailand, Sydney, Paris, São Paulo und Dubai. Die jeweiligen Plätze unterscheiden sich in ihrer Größe, dem Bodenbelag und der Spielfeldbegrenzung.

Ganz neu ist die Möglichkeit, im Modus VOLTA Squads ein Team zu bilden und gemeinsam gegen anderen Mannschaften zu spielen. Entweder springt ihr mit eurem Avatar in ein schnelles Online-Match oder tut euch mit bis zu drei Freunden zusammen. Bekommt ihr keine vier menschlichen Mitspieler zusammen, übernimmt der Computer die offenen Positionen. Ausschließlich gegen ein CPU-gesteuertes Team könnt ihr in VOLTA Squads nicht antreten, vielmehr seht ihr euch immer mindestens einem menschlichen Spieler gegenüber.

Ultimative Kooperation

Als nächstes kommt FIFA Ultimate Team an die Reihe. Auch hier wird gemeinsames Spielen groß geschrieben. Denn mit FUT Koop können nun Squad Battles, Division Rivals und Freundschaftsspiele gemeinsam bestritten werden. Der Host entscheidet dabei, mit welchem der beiden Teams angetreten wird. In den Spielen erzielen beide Teilnehmer gleichermaßen Fortschritte in den wöchentlichen FUT-Herausforderungen und erhalten Punkte für die Ranglisten in Squad Battles und Division Rivals.

Letztgenannter Modus bekommt ein leicht verändertes System verpasst. Künftig zählen nur die ersten 30 Spiele für den wöchentlichen Highscore. Auch Koop-Begegnungen fallen unter diese Regel. Alle Partien darüber hinaus bringen noch Champions-Punkte, FUT-Coins und Fortschritte in den Herausforderungen ein. Damit möchte EA den Modus für Spieler attraktiver machen, die unter der Woche aus Zeitgründen nur eine begrenzte Anzahl von Partien spielen können. In diesem Zusammenhang wurde die Rangliste von fünf auf sechs Divisionen erweitert. Auch die Ranglisten in Squad Battles und FUT Champions sind von einer Top 100 auf eine Top 200 gewachsen.

FIFA 21 - FUT 21 Trailer Natürlich spielt der Modus FIFA Ultimate Team auch in FIFA 21 wieder eine wichtige Rolle. Der offizielle Trailer zeigt, was euch diesmal erwartet.

Deutlich entspannter geht es dagegen in den Live FUT Friendlies zu. Dabei verbinden sich die Hausregeln mit den Squad Rules. So kann es sein, dass ihr etwa in einer Partie, in der nur Kopfballtore zählen, maximal drei Premier-League-Spieler im Team haben dürft. Diese Aufgaben sind zeitlich begrenzt und sollen im Jahresverlauf stets frisch und abwechslungsreich bleiben.

Bei den neuen Community Events arbeiten wiederum ganz viele Leute zusammen, um durch das Spielen in den FUT-Modi eine bestimmte Menge an Erfahrungspunkten zu sammeln. Sobald ein Meilenstein erreicht ist, erhält jeder Teilnehmer eine Belohnung. Ähnlich laufen die Team Events ab. Zu Beginn einer Veranstaltung legt ihr euch auf eine Seite oder Mannschaft fest. Fortan versucht ihr, die geforderten Aufgaben zu erfüllen. Ist eure Fraktion am Ende des Wettbewerbs siegreich, erhaltet ihr Münzen, Packs oder speziell auf die Veranstaltung zugeschnittene Gegenstände, beispielsweise ein besonderes Trikot.

Topfit ins Heimspiel

Unter den zahlreichen Belohnungen in FUT befinden sich künftig auch Gestaltungsobjekte für das neue FUT Stadion. Ihr könnt unter anderem Choreografien, Figuren, Fangesänge und Pyrotechnik eurer Arena verändern. Nachdem bestimmte Herausforderungen erfüllt sind, werden eine zweite und später eine dritte Stadion-Stufe freigeschaltet. Am Ende dürft ihr insgesamt 34 verschiedene Elemente anpassen. Alternativ dürft ihr als Heimstätte auch wieder eines der zahlreichen realen Stadien auswählen.

Während die Stadionobjekte sowohl erspielt als auch aus den Packs gewonnen werden können, fallen Fitnesskarten in FIFA 21 komplett weg. Künftig geht euer kompletter Kader immer mit maximaler Ausdauer in eine Partie. Ebenfalls gestrichen wurden die Trainingskarten. Zudem werden alle Arten von Verletzungen mit nur noch zwei Karten behandelt, die den Ausfall eines Spielers um zwei oder fünf Spiele verkürzen.

Darüber hinaus wurde die Menüstruktur von FUT überarbeitet. Alles gerät übersichtlicher und ermöglicht einen schnelleren Zugang zu den einzelnen Funktionen und Modi. Das Hauptmenü ist in die fünf Unterpunkte News, Ziele, Spielen, Transfers und Store unterteilt. Mit einem Druck auf den rechten Trigger seht ihr zudem jederzeit, welche eurer Freunde online sind, um unter anderem schnell ein Koop-Match starten zu können.

Mit Training zum Erfolg

Der Karrieremodus wurde in mehreren Bereichen überarbeitet. Eine neue Funktion heißt "Interaktive Spielsimulation": Das Spiel findet in einer taktischen Ansicht statt und läuft mit doppelter Geschwindigkeit ab. Ihr habt dabei vollen Zugriff auf Taktiken und Auswechslungen. Läuft es dennoch nicht so, wie ihr euch das vorstellt, könnt ihr jederzeit aktiv ins Geschehen eingreifen und die Partie selbst spielen. Habt ihr die Weichen auf Sieg gestellt, steigt ihr einfach wieder aus und kehrt in die Sim-Ansicht zurück. Es ist auch möglich, ein normales Match zu starten und erst später in den Sim-Modus zu wechseln.

Mehr Flexibilität und Kontrolle verspricht die verbesserte Spielerentwicklung. Ihr sollt einzelne Akteure besser an Positionen und Rollen anpassen können, indem ihr Fähigkeiten wie Tempo und Passspiel gezielt stärkt. Die Geschwindigkeit der Entwicklung hängt unter anderem vom Alter des Spielers, seinem Potenzial und den Leistungen auf dem Platz ab. Seht ihr einen Kicker auf einer anderen als seiner angestammten Position, könnt ihr ihn umschulen – so kann aus einem defensiv schwachen Außenverteidiger vielleicht ein dribbelstarker Flügelstürmer werden.

FIFA 21 - Karrieremodus Trailer Der Karrieremodus von FIFA 21 bietet einige Neuerungen und Veränderungen. Der Trailer stellt sie euch vor.

Mehr Möglichkeiten bietet auch das Training der gesamten Mannschaft. Ihr legt nicht nur die Trainingstage und -einheiten fest, sondern bestimmt auch die Pausen. Mit der richtig abgestimmten Vorbereitung steigert ihr den neuen Bissigkeitswert eurer Profis. Wenn dieser besonders hoch ist, erfährt beispielsweise ein Stürmer eine Verbesserung seiner Werte für das nächste Match.

Weitere Anpassungen nahm man an den Transfers vor. So lässt sich im Anschluss an eine Leihe eine Option ziehen, den Sportler fest zu verpflichten. Bei Verhandlungen soll die CPU häufiger einen Spielertausch anstelle eines klassischen Verkaufs vorschlagen. Auf Wunsch erschwert ihr euch sämtliche Verhandlungen durch bestimmte Restriktionen zusätzlich. In diesem Fall hättet ihr beispielsweise ganz schlechte Karten, als Manchester United einen Spieler vom Stadtrivalen Manchester City abzuwerben.