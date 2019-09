Spieler-Ratings veröffentlicht + Demo in Kürze

Nachdem am Wochenende ein vorbereitender Trailer veröffentlicht wurde, hat EA Sports nun die Spieler-Ratings der Top 100 in FIFA 20 bekannt gegeben. Zudem steht nun auch die spielbare Demo vor der Tür.

Wie versprochen hat EA Sports zum Wochenbeginn nun Nägel mit Köpfen gemacht, was die ersehnten Spieler-Ratings im neuen FIFA 20 betrifft. Auf der offiziellen Webseite veröffentlichte man nun sowohl die Top 10 der diesjährigen Ausgabe als auch die Top 100.

Unter den besten zehn Fussballern im neuen Spiel befindet sich auch ein deutscher Nationalspieler. Torhüter Marc-André ter Stegen wurde insgesamt besser beurteilt als Manuel Neuer und liegt mit einem Gesamtrating von 90 auf Rang 10.

Bester Spieler ist auch in dieser Ausgabe wieder Lionel Messi vom FC Barcelona mit einem Wert von 94, gefolgt von Cristiano Ronaldo (93, Juventus Turin) und Neymar (92, PSG). Ob Jan Oblka von Atletic Madrid auf Rang 6 mit einem Wert von 91 der beste Torhüter des Spiels sein muss, darf jeder für sich entscheiden. Bester Verteidiger ist Cover-Athlet Virgil van Dijk von Liverpool mit einem Rating von 90.

Die Top 10 könnt ihr euch im Detail auch in der beigefügten Grafik noch einmal ansehen; die Top 100 werden hier auf der offiziellen Webseite vorgestellt.

Einen ersten Eindruck von FIFA 20 dürft ihr indes noch in dieser Woche sammeln. Am morgigen 10. September erscheint die spielbare Demo zum Titel, die ihr über die gängigen Shops der einzelnen Plattformen kostenfrei herunterladen könnt. In dieser könnt ihr den neuen Modus VOLTA Football sowie den 11vs11-Anstoß-Modus austesten. Die Vollversion ist für den 27. September 2019 eingeplant.