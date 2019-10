Ende September hat Electronic Arts das neue FIFA 20 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht und der Fussball-Titel ist gewohnt erfolgreich unterwegs. Bereits in kurzer Zeit ist nun ein wichtiger Meilenstein erreicht worden.

So konnte Electronic Arts nun in einer Pressemeldung bestätigen, dass FIFA 20 seit dem vorzeitigen Start via EA Access und Origin Access im September weltweit schon mehr als 10 Millionen Spieler begeistern konnte, die sich auf dem grünen Rasen sowie in den Futsal-Käfigen tummeln und gegeneinander antreten.

Das flotte Erreichen dieses Meilensteins wird auch gefeiert, denn alle, die bis zum 17. Oktober einmal im Spiel eingeloggt waren, erhalten 8.000 VOLTA-Münzen zur Personalisierung ihrer Avatare und Styles. Wer zudem das neue VOLTA Football Squad Building Challenge Puzzle löst, kann sich weitere In-Game-Belohnungen sichern.

Darüber hinaus veröffentlichte EA auch allerhand weitere interessante Statistiken zum derzeit - wenig überraschend - meistgespielten Sportspiel. Bereits mehr als 1,2 Milliarden Tore wurden in über 450 absolvierten Partien über alle Modi verteilt geschossen. Besonders erfolgreich ist zudem auch FIFA Ultimate Team unterwegs, das nach den ersten drei Wochen seit dem Release mehr Spieler als jemals zuvor zählt. Bis dato wurden knapp 272 Millionen FUT-Partien gespielt, darunter 130 Millionen Division-Rivals-Spiele.

Und: Auch der neue Spielmodus VOLTA Football kommt gut an und erfreut sich großer Popularität. Über 5 Millionen Avatare wurden bislang erstelt, die beliebteste Location ist dabei bislang Berlin.