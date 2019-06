Mit einem kurzen Trailer auf Twitter hat Electronic Arts heute verraten, wann FIFA 20 erscheinen wird.

Die ersten Gameplay-Änderungen für FIFA 20 wurden bereits Anfang der Woche bekannt, nun steht auch der Erscheinungstermin für den nächsten Eintrag in der langen Reihe der EA-Fußballspiele fest. Überraschenderweise passierte das ausnahmsweise einmal ohne Leak, sondern ganz offiziell.

Via Twitter postete Electronic Arts vor wenigen Stunden ein kurzes Video zu FIFA 20. Die gezeigten Szenen geben sich noch etwas verschwurbelt, am Ende wird allerdings ein ganz eindeutiger Termin genannt: Am 27. September steht FIFA 20 in den Läden und zum Download bereit.

Alle Plattformen, auf denen der Kick erscheint, sind noch nicht bekannt. Garantiert ist lediglich die PlayStation 4, aber sicher wird FIFA 20 auch für die Xbox One und den PC erscheinen. Nachfolgend haben wir noch den Tweet nebst besagtem, kurzen Trailer für euch:

The stadium is anywhere. Full #FIFA20 reveal tomorrow at 3pm UK 👀 Subscribe to EA SPORTS FIFA on YouTube to see it first: https://t.co/RRsUn909Wu pic.twitter.com/twTKgLv95N