Gestern Abend hat EA auf der EA Play auch das neue FIFA 20 samt FIFA-Street-Modus vorgestellt. Offiziell startet der neue Titel am 27. September 2019 durch, aber es gibt mehrere Möglichkeiten, früher loszulegen. Wir verraten euch hier alles diesbezüglich sowie zu den einzelnen Editionen.

Electronic Arts hat FIFA 20 erstmals ausführlicher vorgestellt und dabei vor allen Dingen den neuen FIFA-Street-Modus VOLTA in den Fokus gerückt. Daneben gibt es weitere Gameplay-Neuerungen und auch die PC-Systemanforderungen stehen schon fest. Doch was wenn ihr euch nun nicht mehr bis zum offiziellen Release am 27. September gedulden wollt? Auch hierfür hat EA nun diverse Möglichkeiten vorgestellt, um früher dabei zu sein.

Abgesehen davon, dass es vermutlich auch wieder eine spielbare Demo von FIFA 20 geben wird, könnt ihr auch das vollständige Spiel wieder früher zocken. Das ist entweder über den Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements von EA Access oder Origin Access. Habt ihr zumindest eine Basic-Mitgliedschaft, dann dürft ihr wie gewohnt eine zehnstündige Play-First-Trials schon ab dem 19. September genießen.

Im Übrigen bietet EA neben der Standard Edition auch weitere Spiel-Editionen an, die euch ebenfalls schon einen Vorabzugang einbringen. Alle Editionen umfassen das Spiel, eine Icon-Leihspielerwahl, SE FUT-Trikots und FUT Gold-Packs. Wer zur Champions Edition greift, bekommt statt 3 schon 12 Gold Packs für FIFA Ultimate Team, in der Ultimate Edition gibt es sogar 24 Gold-Packs. Den angesprochenen früheren Zugang gibt es in der Champions Edition sowie der Ultimate Edition; hier dürft ihr drei Tage früher am 24. September loslegen. Weitere Vorbestell-Details findet ihr hier auf der offiziellen Webseite.