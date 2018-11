Electronic Arts und die UEFA bringen gemeinsam einen neuen eSport-Wettbewerb an den Start, bei dem die Champions League im Mittelpunkt steht.

EA erweitert sein Engagement im eSport um einen zusätzlichen Wettbewerb. Gemeinsam mit der UEFA wurde ein neues Turnier für professionelle Spieler von FIFA 19 ins Leben gerufen. Die eChampions League erweitert die wachsende Liste der globalen Events und Wettbewerbe auf dem Weg zum FIFA eWorld Cup 2019, der im kommenden Sommer stattfinden wird.

Teilnahmeberechtigte Spieler können vom 2. – 3. März auf der PlayStation 4 in den globalen Online-K.O.-Turnieren der eChampions League antreten. Die 64 besten Spieler dieser Turniere erreichen das Live-Qualifikationsevent, das vom 26. – 27. April stattfindet. Im Live-Event im April erreichen lediglich 8 der weltbesten Spieler das Finale der eChampions League. Das wird am 31. Mai in Madrid ausgetragen, einen Tag vor dem echten UEFA Champions League-Endspiel am 1. Juni.

Um das eChampions League-Finale noch stärker in den echten Wettbewerb einzubinden, können die 8 Teilnehmer nur Spieler aus der UEFA Champions League-Gruppenphase draften und einsetzen. Der Sieger der eChampions League erhält 100.000 US-Dollar aus dem Gesamt-Preispool von 280.000 US-Dollar und wichtige 850 EA SPORTS FIFA 19 Global Series-Punkte. Die eChampions League fungiert als offizielles Qualifikationsturnier für die EA SPORTS FIFA 19 Global Series.

"Der Aufbau eines authentischen Wettbewerbs zur UEFA Champions League war der nächste logische Schritt bei der fortlaufenden Erweiterung der EA SPORTS FIFA 19 Global Series, sowohl für die Spieler als auch für die Zuschauer", so EA SPORTS FIFA Competitive Gaming Commissioner Brent Koning. "Unsere engagierten Spieler lieben die UEFA Champions League, und mit der eChampions League haben die Superstars der FIFA-Wettkampfszene nun die einzigartige Gelegenheit, ihren Verein auf der allergrößten Bühne der Fußballwelt zu repräsentieren."