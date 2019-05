Electronic Arts überrascht die unzähligen Inhaber von FIFA 19 mit einem neuen Update. Darin bekommt ihr ein neues Großereignis kostenlos an die Hand.

Am 07. Juni 2019 beginnt in Frankreich die Fussball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich, in deren Rahmen am 07. Juli 2019 dann ein neuer Weltmeister gekürt wird. Diese Gelegenheit packt auch Electronic Arts beim Schopfe und veröffentlicht nun ein frisches Update zum Erfolgstitel FIFA 19.

Die Fussball-Simulation von EA Sports beheimatet ja schon seit einiger Zeit auch Frauen-Nationalmannschaften, und diese dürfen sich mit dem neuen Update dann auch im offiziellen WM-Finale messen. Ab sofort könnt ihr euch folglich mit einer der 22 Frauen-Nationalmannschaften im größten Spiel des Damen-Fussballs messen und den Titel davontragen.

Enthalten ist das Finalstadion von Lyon, in dem ihr ein individuelles Spiel mit den authentischen Trikots, Wappen, dem offiziellen Spielball für das Frauenfinale und den richtigen Banden austragen könnt. Das Finale der Frauen-WM steht insoweit nun im Anstoss-Modus auf PS4, Xbox One und PC sowie der Switch bereit.

Einen neuen Trailer zum Update mit den DFB-Girls könnt ihr euch anbei ansehen.