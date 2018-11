Im Fussballtitel FIFA 19 hat Electronic Arts in Zusammenarbeit mit vier der weltbesten Vereine exklusive Trikots untergebracht. Dank einer Kooperation mit adidas könnt ihr diese nun auch im Handel erwerben - in limitierter Stückzahl.

In FIFA 19 stehen für die vier Weltklubs Real Madrid, FC Bayern München, Juventus Turin und Manchester United jeweils exklusive Trikots zur Auswahl, die es in dieser Form in der Realität eigentlich nicht gibt. Die Betonung liegt auf "eigentlich", denn eine neue Kooperation mit adidas lässt euch die Outfits nun doch erwerben. Damit könnt ihr den exklusiven virtuellen Look auch in der Öffentlichkeit tragen.

Diese Limited-Edition-Trikots von EA Sports sind nun in phsysischer Form online sowie in ausgewählten adidas Stores, im Einzelhandel und in ausgewählten Club-Shops erhältlich. Sie bestehen aus weichem, feuchtigkeitsabweisendem Material und sind auf knapp 7.000 Stück limitiert. Solltet ihr also interessiert sein, müsst ihr schnell zuschlagen.

Die hinter den exklusiven Trikots steckende Inspiration beschreibt EA Sports selbst wie folgt:

Real Madrid weicht von seiner Tradition ab und präsentiert ein spannendes dunkelblaues Design mit leichten Weißsprenkeln, die den Nachthimmel von Madrid widerspiegeln. Das perfekte Trikot für einen Club, dessen Stars über fast schon außerirdische Talente verfügen.

Bayern München verweist mit seinem kräftigen Design auf seinen Status als "Stern des Südens". Die Sterne auf dem Trikot stehen für die Hymne, die die Allianz Arena an jedem Spieltag erbeben lässt.

Juventus präsentiert ein dramatisches Design und einen schillernden Look, in dem sich die visionäre Philosophie des Vereins ebenso wiederfindet wie seine Unvorhersehbarkeit.

Manchester United überzeugt mit einem modischen und zugleich urbanen Design, das auf den Trends der Straße und dem Puls der Großstadt basiert. Der progressive Leopardenprint ist ebenso innovativ und draufgängerisch wie die Mannschaft des Clubs.