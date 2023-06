Eine weitere Shooter-Ankündigung im Rahmen der PC Gaming Show gestern Nacht war Ferocious, das sich mit seinen prähistorischen Setting unter anderem an Titeln wie Crysis orientieren will.

Ihr konntet euch für Cryteks erfolgreichen Shooter Crysis besonders begeistern? Dann solltet ihr euch jetzt den Lost-World-First-Person-Shooter Ferocious interessehalber mal auf eure Liste der zu beobachtenden Spiele schreiben - denn dieser könnte in Zukunft etwas für euch sein!

Mit Ferocious liefert das unabhängige Entwicklerstudio OMYOG zusammen mit Publisher tinyBuild sein Debüt-Projekt ab. Es handelt sich um einen Singleplayer-First-Person-Shooter für PC und Konsolen, in dem ihr allerhand prähistorische Monster und Dinosaurier bekämpfen dürft.

Nach einem katastrophalen Schiffsburhc landet ihr auf einer in Nebel gehüllten, mysteriösen Insel voller Dschungel. Dort tummelt sich allerhand prähistorisches Leben, aber auch eine dunkle Privatarmee, die die Geheimnisse der Insel für sich behalten möchte. Dementsprechend bekommt ihr es in dieser vergessenen Welt fortan in reichlich actionreichen Kämpfen sowohl mit Dinos & Co. als auch mit den Söldnern zu tun.

Der Titel sei inspiriert von Abenteuergeschichten wie King Kong sowie von modernen taktischen Shootern wie Crysis, wie die Macher in der Ankündigung unterstreichen. Um euch gegen die Kontrahenten zur Wehr zu setzen, bekommt ihr ein großes und auch individualisierbares Waffenarsenal an die Hand. Im Dschungel gilt es im Übrigen taktische Optionen auszuloten und teilweise auch mit Stealth-Elementen vorzugehen, um zu überleben. Nicht alle Tiere und Lebewesen wollen euch indes an den Kragen; einige werdet ihr euch auch zu Nutze machen können.

Einen Release-Termin hat Ferocious bislang noch nicht; den Ankündigungs-Trailer könnt ihr euch anbei ansehen.