Nur noch wenige Wochen, dann bekommen Fans von Far Cry mit New Dawn wieder Nachschub an die Hand. Wer den Shooter auf dem PC zocken möchte, der sollte nun sicher stellen, dass sein Rechner auch leistungsfähig genug ist.

Rund einen Monat vor dem Release von Far Cry: New Dawn hat Ubisoft heute Nägel mit Köpfen gemacht, was die Systemvoraussetzungen auf dem PC betrifft. Wer den Shooter auf dieser Plattform zocken und möglichst hochauflösend genießen möchte, der kann sich nun dementsprechend informieren und darauf einstellen, was ihn erwartet und wo gegebenenfalls noch Nachbesserungsbedarf besteht.

Wenig überraschend: Die Anforderungen von Far Cry: New Dawn gleichen weitestgehend denen von Far Cry 5. Der neue Shooter basiert technisch auf dem letzten Teil, so dass diese auch in diesem Punkt sehr vergleichbar sind.

Im Übrigen hat Ubisoft die Anforderungen in verschiedene Auflösungen und Frameraten aufgeteilt.

Minimale Systemanforderungen (720p, Low)

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit)

CPU: Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz oder AMD FX 6350 @ 3.9 GHz

RAM: 8GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) oder AMD Radeon R9 270X (2GB) oder besser

DirectX: DirectX June2010 Redistributable

Sound: DirectX 9.0c kompatibel

HDD: 30GB

Empfohlene Konfiguration (1080p, High)

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit)

CPU: Intel Core i7-4790 @ 3.6 GHz oder AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz

RAM: 8GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB) oder AMD Radeon R9 290X (4GB) oder besser

DirectX: DirectX June2010 Redistributable

Sound: DirectX 9.0c kompatibel

HDD: 30GB

4K-Spezifikation mit 30 fps

OS: Windows 10 (64bit)

CPU: Intel Core i7-6700 @ 3.4 GHz oder AMD Ryzen 5 1600X @ 3.6 GHz oder vergleichbar

RAM: 16GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8GB) oder AMD RX Vega 56 (8GB) or besser

DirectX: DirectX June2010 Redistributable

Sound: DirectX 9.0c kompatibel

HDD: 30GB

4K-Spezifikation mit 60 fps

OS: Windows 10 (64bit)

CPU: Intel Core i7-6700K @ 4.0 GHz oder AMD Ryzen 7 1700X @ 3.4 GHz oder vergleichbar

RAM: 16GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI (8GB) oder AMD RX Vega 56 CFX (8GB) oder besser

DirectX: DirectX June2010 Redistributable

Sound: DirectX 9.0c kompatibel

HDD: 30GB

Far Cry: New Dawn erscheint am 15. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One.