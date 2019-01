Far Cry: New Dawn

Mit Far Cry: New Dawn soll die bekannte Shooter-Reihe zeitnah fortgesetzt werden. Im Vorfeld haben die Entwickler nun einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Release genommen.

Nach Far Cry 5 will Ubisoft die erfolgreiche Shooter-Reihe mit dem farbenfrohen Spin-Off Far Cry: New Dawn fortsetzen. Das Spiel ist bereits seit geraumer Zeit für den 15. Februar 2019 auf PC, PS4 und Xbox One eingeplant und spätestens jetzt sollte tatsächlich auch nichts mehr in die Quere kommen.

Eine Verschiebung lässt sich nun nämlich nahezu ausschließen, weil Far Cry: New Dawn den Gold-Status erreicht hat. Das hat Rephael Parent von Ubisoft Montreal nun über den Kurznachrichtendienst Twitter bestätigt. Übersetzt heißt das: Die Arbeiten am Shooter sind hochoffiziell abgeschlossen und dieser geht nun für die Vervielfältigung der Retail-Fassung ins Presswerk. Die Box-Version sollte damit pünktlich beim Händler eures Vertrauens erhältlich sein und im Regal stehen.

@FarCrygame New Dawn is Gold! Very proud of this game! Hope you enjoy playing it as much as we had fun making it! — Raphaël Parent (@raphaelparent) 19. Januar 2019

Bis zum Release der Retail-Fassung sowie der zugehörigen digitalen Version wird sich Ubisoft erfahrungsgemäß aber wohl kaum auf dem offiziellen Abschluss der Arbeiten ausruhen. Heutzutage ist es üblich, dass die Macher weitere Testläufe vollziehen und entsprechende Fehler beheben und ausmerzen. Zumeist mündet das schlussendlich in einen sogenannten Day-One-Patch, der pünktlich zum Release-Tag zum Download angeboten wird und das Spielerlebnis weiter optimiert. Ob Ubisoft ein solches Update auch bei Far Cry: New Dawn direkt zum Start anbietet, bleibt abzuwarten.

Wollt ihr den Shooter auf dem PC zocken? Die Systemanforderungen von Far Cry: New Dawn wurden unlängst ebenfalls bereits bekannt gegeben.