Ubisoft hat unlängst erst offiziell bestätigt, dass Far Cry 5 das meistverkaufte Spiel des Unternehmens in der aktuellen Konsolengeneration ist. Da kommen Gerüchte doch gerade recht, wonach sich ein Nachfolger bereits in Arbeit befinden soll.

Der Entwickler und Publisher hatte anlässlich der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen unlängst erst bestätigt, dass man noch drei unangekündigte AAA-Titel in der Mache habe, die noch bis März 2020 veröffentlicht werden sollen. Womöglich könnte sich darunter auch das nächste Far Cry befinden.

Via 4chan ist nun ein neues Gerücht aufgetaucht, wonach sich Far Cry 6 nämlich längst in Entwicklung befinden soll. Der vermeintliche Leaker nennt dabei zwar keine Quelle, auf der Plattform wurden aber schon häufiger zutreffende Spiele-Leaks veröffentlicht. In diesem Fall fand Far Cry 6 in einem Thread rund um ein potentielles neues Splinter Cell Erwähnung.

In dem Beitrag wurde eine Übersicht über alle Ubisoft-Studios und deren aktuelle Projekte veröffentlicht. Schenkt man diesem Glauben, dann werkelt Ubisoft Toronto federführend an Far Cry 6 und wird von Ubisoft Reflections unterstützt. Letztgenanntes Studio ist zudem auch in die Arbeiten am bereits bestätigten Ghost Recon Breakpoint sowie am zuletzt verschobenen Skull & Bones involviert.

Bei Ubisoft Berlin soll sich zudem ein weiteres Far-Cry-Spiel in Arbeit befinden, bei dem es sich um ein Online-Multiplayer-Spin-Off handeln könnte. Die komplette Studioliste liest sich wie folgt:

Ivory Tower: The Crew 2

Massive Entertainment: The Division 2

Ubisoft Annecy: The Division 2

Ubisoft Barcelona: VR Projects

Ubisoft Belgrade: Ghost Recon Breakpoint DLC, Ghost Recon Wildlands DLC, The Crew 2 DLC

Ubisoft Berlin: Far Cry 5.5

Ubisoft Bucharest: Assassin’s Creed Kingdom, Ghost Recon Breakpoint

Ubisoft Kiev: Trials Rising, Assassin’s Creed Kingdom (PC port)

Ubisoft Leamington: Assisting Ubisoft Reflections

Ubisoft Milan: Rabbids Kingdom 2

Ubisoft Montpellier: Beyond Good and Evil 2

Ubisoft Montreal: Assassin’s Creed Kingdom

Ubisoft Odesa: Assisting Kiev

Ubisoft Paris: Ghost Recon Breakpoint

Ubisoft Reflections: Far Cry 6, Ghost Recon Breakpoint, Skull and Bones (vehicle physics and simulations)

Ubisoft Shanghai: Skull and Bones

Ubisoft Singapore: Skull and Bones

Ubisoft Sofia: Assassin’s Creed Kingdom

Ubisoft Toronto: Far Cry 6

Ob sich die entsprechenden Spekulationen bestätigen, bleibt abzuwarten. Spätestens auf der E3 2019 in Los Angeles dürfte Ubisoft offiziell Nägel mit Köpfen machen, was kommende neue AAA-Titel betrifft.