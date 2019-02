Far Cry: New Dawn

Seit heute ist Far Cry: New Dawn erhältlich. Schon jetzt haben die ersten Spieler ein ziemlich trauriges Easter-Egg mit Bezug zum Vorgänger gefunden.

Wer Far Cry 5 gespeilt hat, wird sich noch an den treuen Begleiter Boomer erinnern. In Far Cry: New Dawn, das 17 Jahre nach dem Vorgänger spielt, ist der treue Vierbeiner leider nicht mehr am Leben, klar, die Lebenserwartung eines Hundes ist gerade bei größeren Exemplaren nicht besonders hoch. Und dennoch könnt ihr den lieben Boomber in der Fortsetzung sehen und ihm euren Tribut zollen, wenn auch nicht mehr in lebendiger Form. Solltet ihr euch nicht spoilern lassen wollen, hört an dieser Stelle bitte auf zu lesen!

Hope County erweist Boomer auch 17 Jahre nach dem bombastischen Ende von Far Cry 5 noch die Ehre. Seid ihr schon recht weit in der Story vorangeschritten, findet ihr im Rahmen der Mission Inside Job ein Bild des Hundes. Ihr gelangt in ein Gefängnis, in dessen Hof sich einige Zelte befinden. Eines davon gedenkt dem armen Boomer. War er den Insassen ein Trost in der schweren Zeit?

Wer in Far Cry nicht ohne tierischen Begleiter auskommt, findet in New Dawn in Timber einen neuen Partner. Timber, höchstwahrscheinlich ein Akita, ist aber nicht der einzige animalische Freund. Auch das Wildschwein Horation kann euch im Kampf gegen die bösen Nicki-Minaj-Verschnitte unterstützen.