5 Dinge über Far Cry 6 ...

Nach dem Himalaya und dem amerikanischen Montana führt euch Far Cry 6 in die sonnige Karibik. Wir haben für euch fünf Dinge zusammengestellt, die ihr über den neuen Open-World-Shooter von Ubisoft wissen müsst.

1. Wo spielt Far Cry 6?

Far Cry 6 spielt im fiktiven Karibik-Inselstaat Yara, der frappierende Ähnlichkeiten zu Kuba aufweist. Ein äußerst idyllisches Fleckchen, würde Yara nicht kurz vor einer Revolution stehen. Somit ist die Insel gepflastert mit Militäranlagen und anderen Unannehmlichkeiten. Yara ist die bisher umfangreichste offene Spielwelt der Serie.

2. Wer ist der Gegenspieler?

Far Cry ist natürlich bekannt für seine ikonischen Bösewichte. Das ist auch in Far Cry 6 nicht anders. Ihr trefft auf den Diktator Antón Castillo, gespielt von Giancarlo Esposito (Breaking Bad). Castillo regiert die Insel mit eiserner Hand, um sie zu früherer Größe zurückzubringen. Nebenher bildet er seinen Sohn Diego als potenziellen Nachfolger aus.

3. Wen spielen wir?

Der Spieler übernimmt die Rolle des Ex-Soldaten Dani Rojas, wahlweise als männliche oder weibliche Hauptfigur. Dani will eigentlich aus Yara fliehen, doch es kommt ganz anders als geplant. Dani schließt sich einer Guerilla-Organisation an. Der Kampf gegen Castillos Regime und der Sturz des Diktators wird zur obersten Direktive.

4. Amigos

Far Cry 6 könnt ihr solo oder kooperativ mit einem weiteren Mitspieler zocken. Aber auch ohne Mitspieler seid ihr nicht allein. Eure tierischen Amigos sind stets an eurer Seite. Mögt ihr es bissig? Dann ist Krokodil Guapo die richtige Wahl. Wird Ablenkung benötigt? Chorizo ist einfach unwiderstehlich. Kampfhahn Chicharrón attackiert hingegen so ziemlich alles.

5. Waffen, Mods und Vehikel

Far Cry 6 bietet nicht nur eine offene Welt, sondern unzählige Werkzeuge. Euch steht eine Vielzahl an Waffen und Ausrüstungsteilen zur Verfügung, hinzu kommen etliche Vehikel zu Boden und in der Luft. Nahezu alles kann modifiziert und aufgewertet oder eurem Spielstil angepasst werden. Das gilt sogar für die Supremos, quasi Rucksäcke mit besonderen Vorzügen.