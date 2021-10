Die Far-Cry-Reihe pflegt eine lange Tradition darin, ihre Spieler immer wieder zu überraschen und zu beeindrucken. In jedem Teil tummeln sich lustige, skurrile, aber auch beängstigende Momente. Wir haben fünf der besten WTF-Momente der Far-Cry-Geschichte für euch zusammengestellt.

Platz 5

Far Cry 5 – Eierfeier

Far Cry strotzt nur so vor Nebenmissionen und manche davon sind ziemlich durchgeknallt. So zum Beispiel die Eierfeier im Montana von Far Cry 5. Für eine lokale Festivität ist es eure Aufgabe, Bullenhoden zu besorgen, die zudem noch unter ganz bestimmten Umständen erbeutet werden müssen. Hochgradig skurril, ziemlich eklig und tatsächlich auf realen Festivals der Region basierend. Igitt.

Platz 4

Far Cry 2 – Feuer frei

Feuer war in Videospielen nie etwas so ganz Besonderes. Bis Far Cry 2, denn aus den sonst statischen Flammen wurde ein lebendiges Spielelement. Erstmals konnte man Feuer legen, die sich physikalisch korrekt ausbreiten und bis zum ausgewachsenen Buschbrand mutierten. Das gab es bis dahin noch nie und war zudem extrem hilfreich, um den Gegnern ordentlich einzuheizen.

Platz 3

Far Cry 4 – 15-Minuten-Gameover

Wusstet ihr, dass ihr Far Cry 4 binnen 15 Minuten durchspielen könnt? Kurz nach Beginn des Spiels landet ihr im Lager von Pagan Min. Der telefoniert, verlässt den Raum und ihr könnt erstmals eure Spielfigur steuern. Bleibt ihr 13 Minuten lang im Zimmer, kehrt er zurück, bedankt sich für eure Geduld, erklärt euch einiges und das war’s dann schon – der Abspann läuft.

Platz 2

Far Cry: Blood Dragon – Tutorial

Far Cry: Blood Dragon ist ein großartiger DLC zu Far Cry 3. Blood Dragon macht schon von Beginn an klar, dass es anders ist als das Hauptspiel. Es geht direkt mit dem Hubschrauber ins Eingemachte, während Tutti Frutti von Little Richard aus den Boxen klingt. Das ganze Tutorial strotzt dermaßen vor absurden Anweisungen, liebevollen Anspielungen und Selbstironie, dass es eine wahre Wonne ist.

Platz 1

Far Cry 3 – Die Definition von Wahnsinn

Vaas Montenegro ist sicherlich einer der beliebtesten Widersacher der Far-Cry-Serie. Brutal, sadistisch, komplett durchgeknallt und enorm glaubwürdig in Szene gesetzt. Eine der beeindruckendsten Szenen ist sicherlich sein Monolog zur Definition von Wahnsinn, zugleich ein bissiger Kommentar zur Far-Cry-Serie und dem gesamten Shooter-Genre.