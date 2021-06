Im Oktober soll der neue Shooter Far Cry 6 auf PC und Konsolen für Furore sorgen, doch Ubisoft bleibt seiner Linie treu und lässt euch auch anderweitig tiefer in die Spielwelt eintauchen.

Ubisoft hatte bekanntermaßen in der Vergangenheit immer häufiger auf Transmedia-Inhalte zu den eigenen Serien gesetzt. Neben Verfilmungen und Serien zählten dazu vor allen Dingen auch Bücher und Comics - und solche wird es auch passend zu Far Cry 6 geben. Das Spiel erscheint am 7. Oktober für Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4, Stadia, Luna und PC. Neue Partnerschaften rund um den Globus bringen euch darüber hinaus aber auch noch andere Story-Inhalte ein.

Mit "The Art of Far Cry 6" gibt es von Dark Horse Books ab dem 12. Oktober eine Visual Novel, die euch mit auf eine bildliche Reise durch das Inselparadies Yara mitnehmen soll. Das Buch wird gespickt sein mit Konzeptzeichnungen, Charakterdesigns und wunderschönen Szenerien und Landschaften. Außerdem gibt es einen ausgiebigen Einblick in Anton Castillos Regime und die Guerillas von Libertad und ihrer Ausstattung.

Ein weiterer Inhalt wird "Far Cry: Rite of Passage" sein, eine Comic-Serie von Dark Horse mit diversen Schurken, welche eine düstere Geschichte voller Intrigen und dem Gewinn von Macht erzählt. Die Story beginnt mit dem 13. Geburtstag von Präsident Antón Castillos einzigem Sohn, Diego. Jedoch ist dieser Geburtstag mehr als mehr als nur eine Feier - es ist ein Ritus zur Übernahme. Antón möchte Diego wichtige Lektionen über das Herrschen beibringen und erzählt warnend Geschichten über die Untaten dreier legendärer Männer: Vaas Montenegro, einem Piraten, Pagan Min, einem Diktator und Joseph Seed, einem Prediger.

Die erste der 3-teiligen Mini-Serie ist in den USA, Kanada und Großbritannien bereits verfügbar. Jetzt soll auch eine umfassende Hardcover-Variante folgen und am 30. November 2021 in Englisch veröffentlicht werden. Geschrieben von Bryan Edward Hill, illustriert von Geraldo Borges, koloriert von Michael Atiyeh und verlegt von Comicraft, enthält die Serie Cover von dem Künstler Matt Taylor.

Transmedia-Inhalt Nr. 3 ist dann "Far Cry: Esperanza's Tears", das sich um den professionellen Guerilla-Kämpfer Juan Cortez dreht, der seine Expertise an verschiedene politische und kriminelle Organisationen verkauft. Sein jüngster Auftrag zieht ihn raus aus Yara, als Antón Castillo wieder an die Macht gerät. Angeheuert wird er dieses Mal von einer Untergrund-Revolutions-Bewegung, angeführt von einem berühmten College-Lehrer in Santa Costa, einem Süd-Amerikanischen Land, in dem das seltene Metal Tantalium allerlei Interesse auf sich zieht, und wo Juan schließlich in eine tödliche Falle gerät. Die Graphic Novel soll cineastisch ausgestaltet sein und erscheint im November 2021.

Zu guter letzt dürft ihr euch noch auf "The Far Cry Survival Manual" freuen. Dieses Buch hält praktische Tipps zum Überleben, zur Selbstverteidigung, zu Extremsport und mehr in der Far-Cry-Serie bereit. Der Release ist für den 21. September 2021 geplant.