Teaser-Trailer: Ubisoft kündigt neues Far Cry an

Ubisoft hat soeben mit einem Teaser-Trailer ein neues Spiel der Far-Cry-Reihe angekündigt. Viel mehr als das verrät der Teaser leider nicht – nicht einmal, ob es Far Cry 6 oder irgendwie anders heißen wird.

Mehr Infos werden allerdings schon sehr bald, im Rahmen der Game Awards erwartet, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag stattfinden. Wenn ihr also am Freitagmorgen aufwacht, könnt ihr euch schon mal auf jede Menge frische Infos, Screenshots und Trailer hier auf Gameswelt freuen.

