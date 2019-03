Nach dem eher desaströsen Start von Fallout 76 wagt sich Bethesda trotzdem ein weiteres Mal in den Bereich der Onlinespiele vor und bringt nun das nächste solche Spiel im Fallout-Universum heraus - allerdings mit einem Haken.

Ursprünglich fand bereits im November 2017 ein neues Fallout-Spiel in Fernost Erwähnung, nun soll dieses auch tatsächlich durchstarten. Konkret handelt es sich dabei um Fallout Shelter Online, das in Kooperation zwischen dem chinesischen Entwickler Shanda und Bethesda Softworks entstand.

Der neue Onlinetitel basiert auf dem auch im Westen bekannten Fallout Shelter, wurde jedoch um etliche Features erweitert und soll nun exklusiv in China für Furore sorgen. Ob und wann es der Online-Ableger auch zu uns schaffen wird, ist gänzlich unklar; eine Ankündigung gibt es jedenfalls gegenwärtig nicht.

Aktuell befindet sich das gute Stück neuerdings in einer geschlossenen Beta-Testphase in China. In Fallout Shelter Online wurde dabei das bekannte Spielprinzip um neue Spielelemente wie PvE, PvP, ein Gildensystem und mehr erweitert. Laut ersten Berichten im Netz soll sich das Mobile-RPG ähnlich wie vergleichbare Titel um Seven Knights oder Summoners War anfühlen. Die Basenbau-Features aus bekannten Fallout Shelter sollen das neue Mobile-Spiel aber durchaus wesentlich tiefgründiger machen. Der Fokus des Titels soll sich aber generell mehr hin zum Erkunden der postapokalyptischen Spielwelt verschieben, wo euch auch Quests und PvE-Instanzen erwarten.

Hättet ihr auch bei uns Interessere an einem Fallout Shelter Online?