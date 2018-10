Fallout: New Vegas

In Kürze veröffentlicht Bethesda ja das neue Fallout 76, das erstmals innerhalb der Reihe den Fokus auf den Online-Bereich legt. Einer der beliebtesten Teile des Franchise ist hingegen weiter Fallout: New Vegas. Bleibt die Frage: Macht Obsidian jemals einen Nachfolger?

Viele Fans wünschen sich eine Fortsetzung zu Fallout: New Vegas, am besten wieder aus dem Hause des Entwicklerstudios Obsidian Entertainment, das am ersten Teil dieses Spin-Offs gearbeitet hatte. Allein: Ist ein solches Sequel überhaupt realistisch?

In der Vergangenheit hatte Obsidian vor allen Dingen in Person von CEO Feargus Urquhart ja öfter mal betont, dass er es "lieben würde, ein weiteres Fallout zu machen". Im Jahr 2013 ergänzte er zuletzt: "Wir würden liebend gerne Fallout: New Vegas 2 machen."

Doch daraus wird wohl nichts werden, denn auf eine entsprechende Fan-Rückfrage bei Twitter antwortete Obsidian nun schlicht, dass es "sehr zweifelhaft" sei, dass das Studio jemals noch einmal an der Fallout-Reihe arbeiten wird. Zumindest vom ursprünglichen Entwickler wird es also wohl kein Fallout: New Vegas 2 geben.

Kein Wunder, schließlich ist Bethesda seit dem Release dieses Fallout-Teils weltweit extrem gewachsen und verfügt nun über genügend eigene Entwickler, die eben unter anderem auch Fallout 76 bei Bethesda selbst entwickelt haben. Auf ein externes Studio wie Obsidian ist man bei Bethesda eher weniger angewiesen.