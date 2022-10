Seit November 2018 gibt es Fallout 76, das postapokalyptische Online-Rollenspiel von Bethesda Game Studios. Seit dem Start hat sich viel getan. Mit etlichen kostenlosen Updates wurde das Spiel massiv überarbeitet und erweitert, sodass es mittlerweile kaum noch wiederzuerkennen ist.

Anders als in anderen Online-Rollenspielen, die euch in riesige Spielwelten mit Tausenden von Mitspielern versetzen, erlebt ihr Appalachia, den Schauplatz von Fallout 76, als gemeinsame Spielwelten, in denen sich jeweils maximal 24 Spieler aufhalten. Dank des optionalen Abo-Services Fallout 1st könnt ihr sogar eigene Spielwelten für euch und bis zu sieben Freunde erstellen. Und das sogar mit eigenen Spielregeln, dank des brandneuen Fallout-Worlds-Updates.

Entsprechend ist Fallout 76 kein MMORPG im eigentlichen Sinne. Das Spiel schreit geradezu danach, Appalachia auf eigene Faust oder zusammen mit Freunden zu erkunden und die Endzeitstimmung zu genießen. Solospieler kommen spätestens seit dem kostenlosen Wastelanders-Update und der darauf folgenden Kampagne rund um die Stählerne Bruderschaft voll auf ihre Kosten.

Mittlerweile wimmelt es in Appalachia von NPCs. Dialoge, Aufgaben, Entscheidungen – ihr findet in Fallout 76 alles, was ihr von einem waschechten Rollenspiel und einem Fallout-Spiel erwartet. Mit den vielfältigen Geschichten und Abenteuern seid ihr unzählige Stunden beschäftigt, zudem lockt die Spielwelt zur Erkundung. Überall gibt es wertvolle Gegenstände, Waffen, Ausrüstung und Ressourcen zu finden – oder ihr genießt einfach die wunderbaren Endzeitpanoramen.

Natürlich könnt ihr auch kooperativ zu Werke gehen. Spannende öffentliche Events und tägliche Operationen warten nur darauf, von euch bewältigt zu werden. Und keine Sorge vor böswilligen Spielern: PvP gibt es nur, wenn ihr euch darauf einlasst. Aber die Fallout-76-Community ist ohnehin eher hilfsbereit und kooperativ.

Fallout 76 - The Pitt - Launch Trailer zur neuen Erweiterung Das neueste Fallout 76-Update ist jetzt für kostenlos verfügbar. In Expeditionen: The Pitt wagt ihr euch das erste Mal jenseits der Grenzen von Appalachia in ein düsteres, industrielles Ödland namens The Pitt, um dort neue herausfordernde wiederholbare Missionen anzugehen.

Das Beste ist: Fallout 76 kostet nicht viel – aktuell ist das Spiel sogar im Sale zum reduzierten Preis zu haben. Weitere Zusatzkosten gibt es nicht: Alle Content-Updates mit neuen Inhalten sind komplett kostenlos, Fallout 1st oder der In-Game-Store Atomic Shop sind rein optional.

Lust bekommen? Dann probiert Fallout 76 doch einfach mal in der laufenden Free Play Week unter fallout.bethesda.net kostenlos aus!