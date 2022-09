Fallout 76 wächst weiter! Mit Expeditionen: The Pitt ist ab sofort eine neue, umfangreiche Erweiterung für Fallout 76 erhältlich – wie immer komplett kostenlos und mit vielen neuen Inhalten! Und … ihr verlasst Appalachia! Richtig gelesen, Expeditionen: The Pitt führt euch erstmals in ein komplett neues Gebiet von Fallout 76. Wobei, nicht komplett neu … The Pitt ist nämlich das, was aus dem einstigen Pittsburgh geworden ist. Fallout-3-Fans erinnern sich und können nun die Vorgeschichte von The Pitt erleben.

Einst ein bedeutender Industriestandort, ist aus Pittsburgh durch den Atomkrieg ein trostloses industrielles Ödland geworden, von Kampf gepeinigt und von Strahlung verseucht. Eben: The Pitt. Natürlich gibt es auch dort Konflikte. Die Gewerkschaft, eine junge Gruppe von Freiheitskämpfern, versucht verzweifelt, ihre Heimat von einer machthungrigen Raider-Fraktion namens Fanatiker zurückzuholen. Und als ob das nicht reicht, bekommt ihr es mit den tödlichen und aggressiven Troggs zu tun - degenerierten Menschen, die sich in den dichten Straßen und im unterirdischen Labyrinth von The Pitt verbergen.

Genau in diese postnukleare Hölle führen euch die brandneuen Expeditionen. Diese Expeditionen sind groß angelegte, wiederholbare Endgame-Missionen, die ihr solo oder in Gruppen von bis zu 4 Spielern erleben könnt. Von der Whitespring-Zuflucht in Appalachia aus steigt ihr in einen Vertibird, der euch direkt in das Herz von The Pitt bringt. Die Expeditionen werden euch alles abverlangen – dank modularer Gestaltung immer wieder ein neues Erlebnis.

Expeditionen: The Pitt umfasst außerdem eine neue Storyline, die sich ganz um die Freiheitskämpfer der Gewerkschaft, auf deren Seite ihr kämpft, und die machthungrige Raider-Fraktion der Fanatiker dreht. Darin lernt ihr nicht nur die exzentrischen und mechanisch begabten Anführer der Gewerkschaft kennen, sondern ihr erfahrt auch mehr über deren Hintergründe und deckt auf, wie das giftige Ödland von The Pitt seine Bewohner in den Wahnsinn treibt.

Fallout 76 - Expeditions: The Pitt - Story Trailer Fallout 76 - Expeditions: The Pitt kommt im September und zuvor gibt's dazu einen Story-Trailer.

Und das lohnt sich! Erwerbt ihr die Gunst der Gewerkschaft, könnt ihr mächtige neue Waffen und Rüstungen bekommen, die von Mechanikern der Gewerkschaft hergestellt werden. Durch das Abschließen der Expeditionen erhaltet ihr zudem Briefmarken, eine neue Währung, die ihr gegen mächtige Belohnungen eintauschen könnt. In der Whitespring-Zuflucht erwarten euch zudem tägliche Quests, eine Crafting-Area und etliche Händler.

Parallel dazu ist auch die neueste Saison von Fallout 76 gestartet - Saison 10 – Red Rocket präsentiert: „Die Stadt aus Stahl“ - natürlich mit einem neuen Spielbrett und einer breiten Palette an Rangbelohnungen – einschließlich Automatik-Axt, Gewerkschafts-Powerrüstung und vielem mehr.

Warum zögert ihr also noch? The Pitt erwartet euch!