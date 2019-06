Einen recht schwierigen Start hatte bekanntermaßen Fallout 76, doch Bethesda will dem Titel weiterhin doch noch zu Glanz und Ruhm verhelfen. Auf der E3 2019 wurden die nächsten beiden kostenlosen Updates angekündigt, darunter ein neuer Battle-Royale-Modus.

Schon im Vorfeld der Branchenmesse E3 2019 in Los Angeles gab es Spekulationen, dass Fallout 76 um einen Battle-Royale-Modus erweitert werden könnte. Fans hatten das mitunter kritisiert, dennoch kündigte Bethesda jetzt eben jenen Modus mit "Nuclear Winter" offiziell an.

So wurden nun gleich zwei kostenlose Updates zu Fallout 76 bestätigt, die für ein neues Spielgefühl sorgen sollen. Dazu zählt auch das Wastelanders-Update, in dem die menschliche Bevölkerung nach Appalachia zurückkehrt. Während sich das erste Jahr von Fallout 76 um die Öffnung von Vault 76 drehte, kommen nun auch andere Menschen wieder, um sich der Rückeroberung von Appalachia anzuschließen. Im Zuge dessen erhalten menschliche NPCs Einzug in den Titel.

Das Wastelanders-Update beinhaltet eine große neue Hauptquest, bei der ihr Entscheidungen und Konsequenzen abwägen müsst; hierbei spielen die mitunter schillernden neuen Charaktere eine gewichtige Rolle, denn ihr müsst euch auch für einzelne Seiten entscheiden. Der Release dieses Add-ons ist für Herbst 2019 geplant.

Das zweite inhaltliche Update bringt euch mit "Nuclear Winter" den angesprochenen Battle-Royale-Modus. Alle Atomraketen, die in Appalachia eingeschlagen sind, haben einen nuklearen Sturm ausgelöst, in dessen Rahmen sich nun 52 Spieler im nagelneuen PvP-Modus messen.

Der Battle-Royale-Modus macht dabei von etlichen Eigenheiten der Fallout-Reihe Gebrauch, von Skills und Atomraketen bis hin zu Appalachia-Kreaturen, mit denen ihr es auch hier zu tun bekommt. Auch C.A.M.P.s sind neben den klassischen Battle-Royale-Eigenheiten wie auf der Karte verstreute Waffen, Vorräte und gar Atomraketen mit von der Partie. Auf der E3 2019 gibt es eine erste spielbare Pre-Beta zu sehen, in der sich der Feuerring nach und nach schließt, bis nur ein Spieler übrig bleibt.

Viele Infos zu den Eigenheiten von Battle-Royale in Fallout 76 findet ihr hier auf der offiziellen Webseite.