Fallout 76 hat einen rauen Start hinter sich und zuletzt nahmen im Netz Gerüchte Fahrt auf, wonach der Titel künftig kostenfrei in einem Free-to-Play-Modell angeboten werden könnte. Dazu hat sich nun Bethesda selbst geäußert.

Bethesda muss den nicht gerade reibungslosen Release von Fallout 76 immer noch verkraften und werkelt fleißig an Verbesserungen für das kritisierte Spiel. Auch in Folge dessen waren die Verkaufspreise schon recht kurz nach der Veröffentlichung in die Tiefe gepurzelt und zuletzt nahmen im Netz Spekulationen spürbar Fahrt auf, wonach Bethesda sogar ein Free-to-Play-Modell in Betracht ziehen könnte.

Ihren Ursprung hatten diese Gerüchte unter anderem in der Tatsache, dass vor allen Dingen in Australien Exemplare des Spiels in den Läden knapp geworden waren. Gepaart mit den bisherigen Misserfolgen lag der Schluss gewissermaßen nahe, dass Bethesda so die Community von Fallout 76 durch ein kostenfreies Angebot gepaart mit Mikrotransaktionen spürbar vergrößern könnte. Allein: Es ist nichts dran!

Bei Twitter hatte sich ein Nutzer, der sich als langjähriger Fallout-Fan outet, geäußert, dass er Bethesda einen solchen Schritt nicht verzeihen würde, nachdem er den vollen Preis berappt habe. 500 Atom, eine In-Game-Entschädigung die Bethesda bei anderen Vorfällen Spielern als Wiedergutmachung zukommen ließ, würde er keinesfalls akzeptieren und er wolle im Falle eines Falles schlicht sein Geld zurück. Darauf hat sich der Entwickler und Publisher nun höchstpersönlich zu Wort gemeldet und den Free-to-Play-Gerüchten klipp und klar eine Absage erteilt: "An diesem Gerücht ist überhaupt nichts Wahres dran."

Und in Australien hat sich mittlerweile mit EB Games auch ein namhafter Händler zu Wort gemeldet und bestätigt überdies, dass die Spekulationen um eine Free-to-Play-Umstellung "kategorisch falsch" seien; Fallout 76 werde auch weiterhin "ein aktives Produkt" sein, das sich im Laden käuflich erwerben lassen wird.

