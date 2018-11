In dieser Woche erscheint das neue Fallout 76 und wird dann natürlich auch einen Day-One-Patch erhalten. Dieser hat es aber wahrlich in sich!

Nach der ausgiebigen Beta-Testphase geht Fallout 76 ab dem 14. November in dieser Woche auf PC, PS4 und Xbox One in den Handel. Natürlich haben die Mannen von Bethesda das zahlreiche Feedback aufgearbeitet und lassen dieses in das fertige Spiel einfließen. Wie das heutzutage üblich ist, gibt es somit auch für Fallout 76 einen Day-One-Patch - doch der hat es in sich.

In diesem Fall führt der Umfang der Änderungen nun nämlich dazu, dass der Patch zum Release der Vollversion noch einmal größer ausfällt als das Hauptspiel an sich. Wie nun bekannt wurde, werdet ihr auf der PlayStation 4 rund 54 GB an Daten für das Day-One-Update durch eure Leitung jagen müssen. Zum Vergleich: Fallout 76 selbst ist nur rund 45 GB schwer.

Es ist davon auszugehen, dass einige größere Bugs, die im Rahmen der Beta entdeckt wurden, durch das Update ausgemerzt werden. Einige schwerwiegende PC-Fehler wie ein Speed-Hack wurden seitens Bethesda im Vorfeld bereits in der Beta behoben. Bleibt zu hoffen, dass nach dem ausgiebigen Beta-Testen auch die meisten weiteren größeren Probleme wenigstens behoben werden, wenn ihr schon derart viele Daten herunterladen müsst. Ein konretes Patch-Log liegt gegenwärtig leider noch nicht vor.

Fallout 76 erscheint am 14. November für PC, PS4 und Xbox One.