Bethesda hatte heute endlich wieder Neuigkeiten rund um das heiß ersehnte Fallout 76 parat: Der Termin für die Beta-Testphase vor dem Release steht nun fest!

Ab dem 14. November 2018 wird Fallout 76 als einer von vielen Blockbustern im Herbst dieses Jahres erhältlich sein. Im Vorfeld wird es eine Beta-Testphase geben, beziehungsweise eine B.E.T.A. - wie Bethesda diese nennt. Das ist die Abkürzung für Break-It Early Test Application.

Ab Dienstag, den 23. Oktober 2018 wird diese Vorab-Testphase zunächst auf der Xbox One durchstarten. Eine Woche später, am 30. Oktober 2018, soll dann auch der Startschuss auf den Plattformen PS4 und PC fallen. Die einzige Möglichkeit, um bei der B.E.T.A. dabei zu sein, ist die Vorbestellung des postapokalyptischen Abenteuers, das erstmals innerhalb des Franchise seinen Fokus auf den Onlinebereich legt.

Während der B.E.T.A. werden die Server nicht dauerhaft online sein. Das Team will so in Offline-Phasen auch immer wieder Fehler und Bugs ausmerzen, die Belastung auswerten und das Spiel für die Spielerauslastung optimieren.

Alle Abenteuer, auch in der Testphase, beginnen im Vault 76 am Rückeroberungstag. Wie das Spiel startet, das könnt ihr euch schon jetzt zu Gemüte führen. Denn Bethesda hat außerdem auch einen neuen Trailer veröffentlicht, der schon jetzt die Eröffnungssequenz von Fallout 76 zeigt.