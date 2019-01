Erinnert ihr euch an den Taschen-Skandal um Fallout 76? Nun veröffentlicht Bethesda ein teures Kleidungsstück. Und Twitter zeigt, dass es so schnell nicht vergisst.

Die Internetgemeinschaft vergisst nicht so schnell. Das zeigt sich am aktuellen Fall. Über den offiziellen Fallout-Twitter-Account hat Bethesda eine neue Jacke aus Lammfell im Fallout-76-Design angekündigt. Preis: 276 Dollar. Nun müssen wir ein klein wenig ausholen. Einige erinnern sich sicherlich an den Taschenskandal, der vor einigen Wochen eine tubulente Zeit rund um den Release von Fallout 76 begleitet hat. Wer eine Collector's Edition des Spiels für 200 Dollar gekauft hat, sollte neben einem Helm auch eine Tasche aus wertigem Segeltuchstoff erhalten. Was letztlich tatsächlich ausgeliefert wurde, war eine billige Variante aus dünnstem Nylon.

Nach einem Aufschrei versprach Bethesda geprellten Käufern eine sehr geringe Summe der Ingame-Währung Atoms als Wiedergutmachung, ein erneutes Ärgernis. Schließlich sah das Studio ein, dass das wohl nicht der richtige Weg war und bot an, die Taschen gegen das versprochene Produkt auszutauschen. Schließlich kam es zu einem massiven Datenleck in der Verarbeitung von Support-Tickets, sodass Hilfesuchende die Anfragen anderer Nutzer einsehen konnten, schlimmstenfalls sogar einschließlich empflindlicher Daten. So viel zum Hintergrund.

Nun sieht es so aus, als ob viele Twitter-Nutzer Bethesda die Retourkutsche spüren lassen wollen, was im Hinblick auf die an Plastik erinnernde Qualität der Jacke und deren schlechter Sitz an den Models zusammen mit dem Preis und dem ungünstigen Umstand, dass das Kleidungsstück in einer Tasche ausgeliefert wird, einfach scheint. Wir lassen am besten Tweets sprechen.

Post production some items may of slightly changed, but rest assured it's the best quality that you deserve pic.twitter.com/67sCUpqMkJ — Dank (@WastelandDank) 23. Januar 2019