Nach dem ruppigen Start von Fallout 76 hat sich Bethesda für die Spieler eine kleine Entschädigung ausgedacht: die Fallout Classic Collection. Das Spielepaket mit Klassikern des Franchise hat nun einen konkreten Release-Termin.

Der Start von Fallout 76 ging in Anbetracht der großen Ambitionen mehr oder weniger in die Hose und sorgte für viel Kritik unter den Spielern. Seither werkelt Bethesda beständig an der Verbesserung des Titels, hat aber zudem auch eine kleine Entschädigung angekündigt. Bereits 2018 ließ man verlauten, dass es mit der Fallout Classic Collection gleich drei Klassiker des Franchise für die betroffenen Spieler von Fallout 76 für lau gibt. Jetzt gibt es auch einen Release-Termin.

Alle Spieler, die sich im Jahr 2018 in Fallout 76 eingeloggt haben, sollten auf dem PC die Classic Collection bekommen, bislang ließ man einen konkreten Termin aber noch offen, den kommunizierten Zeitraum Anfang Januar des neuen Jahres hat man aber eingehalten, denn: Die Fallout Classic Collection steht ab sofort zum Download bereit.

Im Zuge des Pakets erhaltet ihr die früheren Serienableger Fallout, Fallout 2 und Fallout Tactics auf dem PC kostenlos. Das trifft auch auf die Spieler zu, die sich in Fallout 76 im Jahr 2018 auf PS4 und Xbox One eingeloggt hatten. Wie funktioniert es? Ihr müsst den Bethesda Launcher für den PC herunterladen, euch mit eurem Bethesda.net-Account einloggen und im Spielmenü dann die Fallout Classic Collection auswählen und herunterladen. Anschließend könnt ihr loslegen.