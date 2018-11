Es sollte das Endgame-Highlight von Fallout 76 sein: die Atombombenzündung. Doch die Server knicken schnell ein, wenn mehrere Bomben gezündet werden.

Fallout 76 ist der erste Online-Teil der Reihe. Viele Fans bringen dem neuen Spiel aufgrund unterschiedlicher Umstände nicht die Liebe entgegen, die Bethesda sonst bei der Veröffentlichung eines neuen Fallout gewohnt ist. Einige sind sogar derart sauer, dass sie sich durch Sachbeschädigung Luft machen.

>> Zur News: GameStop-Filiale verwüstet: Ist Frust über Fallout 76 der Grund?

Nun kommt es zu einem weiteren Eklat, der ausgerechnet ein Highlight im Endgame von Fallout 76 betrifft. Es ist möglich, durch die Eingabe von Codes Nuklearwaffen zu zünden und große Teile der Map zu verwüsten. Dabei spawnt ein besonders mächtiger Gegner, eine Brandbestien-Königin. Einige Spieler wollten testen, was passiert, wenn mehrere Atombomben gleichzeitig in die Luft gehen. Gesagt, getan, doch direkt im Anschluss stürzte der Server ab.

Eigentlich löst die Detonation an einem Riss eine besondere Quest aus, in der ihr die Brandbestien-Königin besiegen müsst. Mehrere Explosionen sollten also mehrere Gegner spawnen. Während des Starts und Einschlags der raketen läuft noch alles nach Plan. Doch gleich darauf versagte der Server und die Spieler wurden aus dem Spiel geworfen, wie das folgende Video belegt.

Die Frage ist, ist der Absturz tatsächlich auf die drei Atombomben zurückzuführen? Möglicherweise waren drei Brandbestien-Königinnen auf einmal das Problem. Lässt sich der Vorfall reproduzieren? Das wollen die drei Tester herausfinden. Möglicherweise hat der mehrere Gigabyte große Patch den Fehler auch schon behoben.

>> Fallout 76: Krass, so groß fällt das erste Update aus!

Dass Spieler überhaupt die Machthaben, mit Nuklearwaffen herumspielen zu können, stößt bei Kritikern auf heftige Kritik. Sie sind der Ansicht, damit würde sich Fallout 76 von der eigentlichen Botschaft der Reihe entfernen.

>> Fallout 76: Experten schockiert über Atomwaffeneinsatz im Spiel