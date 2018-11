Aktuell lässt sich die Beta von Fallout 76 bei einer großen Anzahl von Spielern nicht vom PC deinstallieren. Eine Fehlermeldung bittet gar um den Kauf des Spiels....

Die Beta von Fallout 76 ist bereits beendet, aber zahlreiche Spieler können die Testversion des Online-Rollenspiels nicht von ihrem Computer entfernen. Bei dem Versuch der Deinstallation taucht ein Hinweis auf, dass man keinen Zugriff auf das Spiel hat. Dieser Fehler betrifft sowohl Freundescodes als auch eigene Kopien des Titels.

Derzeit ist es notwendig, dass man sich im Bethesda-Launcher mit einem Konto anmeldet, welches im Besitz von Fallout 76 ist. Eine Lösung für das Problem gibt es aktuell nicht, aber das Team arbeitet an der Behebung. Die Beta nimmt rund 50 GB Speicherplatz ein und die Vollversion inklusive dem Day-One-Patch wird sogar noch mehr Festplattenspeicher erfordern.

Fallout 76 erscheint am 14. November 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Eine Veröffentlichung via Steam ist nicht geplant. Es handelt sich um den ersten Vertreter der Serie, der ausschließlich online spielbar sein wird.