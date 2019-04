Bethesda hat nach dem Start von "Wild Appalachia" die nächsten neuen Inhalte für Fallout 76 parat. Schon in Kürze soll mit "Die Höhlen" ein komplett neuer Dungeon auf eure Erkundung warten.

Wie in einem neuen Blog-Eintrag auf der offiziellen Webseite bekannt gegeben wird, soll schon in wenigen Tagen der neue Dungeon namens "Die Höhlen" in Fallout 76 durchstarten und Spieler mit neuen Herausforderungen bei der Stange halten. Der Startschuss soll demnach am 16. April 2019 fallen.

In "Die Höhlen" erforscht ihr das Tunnelsystem unterhalb von Harpers Ferry und bekommt es mit allerhand knackigen Gegnern zu tun. Der Dungeon stellt durchaus eine Herausforderung dar, doch mit dieser müsst ihr es aufnehmen, wenn ihr die neue Quest "Abfallentsorgung" abschließen wollt.

Worum geht's? Lange vor dem Großen Krieg bauten die Bürger von Harpers Ferry ein ausgedehntes unterirdisches Entwässerungssystem unter ihrer Stadt. Kaum jemand würde sich in diesen unwirtlichen Tunneln ansiedeln wollen, doch es gab immer wieder Besucher wie abenteuerlustige Teenager, Heimatlose und diejenigen, die sich dem wachsamen Auge des Gesetzes entziehen wollten. Nach dem Fall der Bomben bekamen die Höhlen eine neue Daseinsberechtigung. Nun suchten hier sowohl Durchreisende als auch obdachlos gewordene Bürger Schutz vor dem tödlichen Ödland. Sie bildeten schließlich eine gastfreundliche Gemeinschaft unter der Erde und nannten diesen Zufluchtsort "Die Höhlen".

Die Stählerne Bruderschaft empfing merkwürdige elektronische Signale, die aus der Kanalisation stammen. Truppen wurden in die Höhlen geschickt, um die Ursache ausfindig zu machen, doch niemand kehrte zurück. Jetzt kommt ihr ins Spiel!

Um die angesprochene Quest "Abfallentsorgung" zu beginnen, müsst ihr durch einen der zwei Kanalisationseingänge in Harpers Ferry in die Höhlen hinabsteigen. Ein Kanaldeckel befindet sich nahe der Waffenkammer, der andere bei Highway 65. Um die neue Herausforderung zu meistern, solltet ihr mindestens Stufe 50 erreicht haben.

Länger warten heißt es im Übrigen in Bezug auf die ebenfalls geplante In-Game-Kamera. Diese sollte eigentlich zusammen mit dem neuen Dungeon starten, doch die Entwickler benötigen nun etwas mehr Zeit und werden die Kamera nun erst Ende des Monats veröffentlichen. Weitere Details findet ihr im angesprochenen großen Blog-Eintrag.