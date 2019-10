Kein Witz, Bethesda stattet das Debakel gewordene Spiel Fallout 76 mit einer monatlichen Premium-Mitgliedschaft aus. Die ist teurer als der Xbox Game Pass und bietet "Vorteile", bei denen selbst eiserne Fans nur den Kopf schütteln können.

Ihr erinnert euch an das Desaster Fallout 76? Das nahezu inhaltslose und gerade zu Anfang völlig verbuggte Online-Spiel sorgte nicht nur wegen seines Zustands, sondern auch aufgrund Bethesdas fragwürdigen Umgangs mit seinen Kunden, vor rund einem Jahr für eine Schlagzeile nach der anderen. Nach einigen Inhaltsupdates hat sich daraus ein Spiel entwickelt, das gerade anfing, sein Potenzial auszuschöpfen, sodass eine kleine Nischen-Community entstand, die Fallout 76 noch immer spielt. Nun will Bethesda gerade diese treuen Fans melken.

Dazu wird eine Fallout 1st genannte Premium-Mitgliedschaft eingeführt, die entweder 12,99 Dollar im Monat oder 99,99 Dollar im Jahr kostet - mehr als der Xbox Game Pass! Was die zahlungswilligen Kunden dafür bekommen, sorgt für Stirnrunzeln:

Private Welten erlauben es, alleine in einer abgekapselten Welt mit bis zu sieben Freunden zu spielen. Hinzu kommt ein Behältnis, in dem sich unendlich viele Crafting-Materialien aufbewahren lassen. Ein Überlebenszelt dient als platzierbarer Schnellreisepunkt. Von der Ingame-Währung Atome erhalten Fallout-1st-Zahler 1.650 Einheiten monatlich. Abschließend schnürt Bethesda das Premium-Paket mit einem exklusiven Outfit, Icons und Emotes für Mitglieder.

Damit erhalten Fans, die im Jahr zusätzlich 100 Dollar zahlen, ein Feature, das von Anfang an in Fallout 76 gewünscht wurde: Privat mit Freunden zu spielen. Bethesda war sich bewusst, dass es sich um einen dringenden Fanwunsch handelte. So heißt es in der Ankündigung: "Die Community verlangte seit dem Launch von Fallout 76 nach der Möglichkeit, in privaten Welten zu spielen und wir freuen uns bekannt zu geben, dass diese mit Fallout 1st ins Spiel kommen werden." Haltet ihr den Preis des Abonnements für gerechtfertigt?