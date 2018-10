Jede Menge Merchandise erwartet alle Fans von Fallout 76 in Kürze. Pünktlich zum Erscheinungstermin wird es beispielsweise verschiedene Tassen und Pin-Sets geben.

Zum kommenden Fallout 76 hat Numskull Designs eine große Auswahl an offiziellem Merchandise präsentiert. Darunter befindet sich ein Räuchergefäß, welches den Vault Boy in einem radioaktiven Fass zeigt. Zu den weiteren Produkten gehören verschiedene Tassen, Schlüsselanhänger, Pins, Kleiderhaken, eine LED-Lampe sowie eine Fußmatte mit dem Spruch "Have a Great Day". Die Artikel sind ab dem 14. November bei teilnehmenden Händlern verfügbar und können auch auf der offiziellen Webseite von Numskull international vorbestellt werden.

Anbei die komplette Liste der angekündigten Produkte:

Vault Boy Räuchergefäß

Vault Boy 3D Schlüsselanhänger

Vault Boy 3D Weihnachtsdekoration

Vault Boy Kleiderhaken

Vault Boy LED-Lampe

‘Have a Great Day’ Gummi-Fußmatte

Nuka Cola Pin-Set

Pip-Boy Pin-Set

Bomb 3D Tasse

Vault 76 3D Tasse

Nuka-World Tasse aus Stahl

Fallout 76 erscheint am 14. November für PC, Xbox One und PlayStation 4. Derzeit befindet sich das Online-Rollenspiel von Bethesda in der Beta-Phase. Alle Vorbesteller haben die Möglichkeit daran teilzunehmen.