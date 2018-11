Am Wochenende hatte Bethesda ja bereits den Update-Fahrplan für Fallout 76 in der näheren Zukunft bekannt gegeben und für den heutigen Montag ein erstes großes Update angekündigt. Dieses hat es auch wirklich in sich - zumindest was die Datenmenge betrifft.

Spieler von Fallout 76 müssen stark sein bzw. eine leistungsfähige Internetverbindung haben, denn der heute veröffentlichte erste große Patch zum neuen Online-Rollenspiel hat es wahrlich in sich. Unlängst hatte Bethesda ja bereits durchblicken lassen, dass das erste Update zum Spiel etwas größer ausfallen wird, als die nachfolgenden Patches, aber dass es derart ausufert, überrascht dann doch etwas.

Wer sich den neuen Patch für Fallout 76 herunterladen möchte, muss auf den Konsolen nicht weniger als 48 GB (!) an Daten durch die Leitung jagen. Das Update fällt damit in Sachen Datenmenge quasi genauso groß aus, wie ein komplettes aktuelles Spiel. Dafür bekommt ihr immerhin auch allerhand Fehlerbehebungen und Verbesserungen geboten.

Mitunter werden durch den Patch die dringendsten Probleme behoben, darunter kaputte Quests oder auch Performance-Probleme. Gegner lassen die Nuklear-Codes nun im beabsichtigten Umfang fallen und auch einige PvP-Probleme sollten der Vergangenheit angehören.

Frohlocken dürfen in Sachen Datenmenge immerhin PC-Spieler: Deren Update fällt mit 15 GB verhältnismäßig überschaubar aus. Auf der PS4 werden 47 GB fällig, auf der Xbox One besagte 48 GB.

Alle Änderungen im Überblick:

Patch-Version