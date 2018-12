Im PlayStation Store jagt ein Angebot das nächste. Derzeit könnt ihr Fallout 76 abstauben – und zwar zu einem enorm günstigen Preis.

Der PlayStation Store ist inzwischen die beste Anlaufstelle, wenn es um günstige Spiele geht. Klar, eine Disc kriegt ihr nicht in die Hand, aber dafür könnt ihr bei vielen Digitalversionen teils kräftig sparen. In dieser Woche wird das wieder unter Bewesi gestellt, denn einmal mehr ist ein brandaktuelles Spiel enorm vergünstigt zu haben.

Diesmal könnt ihr Fallout 76 für wenig Geld einsacken. Statt den üblichen 69,99 Euro kostet die spielbare Online-Apokalypse lediglich 34,99 Euro – und damit gerade mal die Hälfte. Das Angebot gilt noch bis Dienstag, den 18. Dezember, 0.59 Uhr. Danach werden wieder rund 70 Euro fällig.

Damit sind die aktuellen Angebote aber nicht erschöpft. Neben Fallout 76 kriegt ihr beispielsweise Hitman: Game of the Year Edition, Shadow of the Colossus oder Nioh für wenig Geld. Folgt unserem zweiten Link am Ende der Meldung, um direkt zum PlayStation Store zu gelangen. Ebenfalls sparen könnt ihr bei der PS-Plus-Mitgliedschaft: Derzeit bekommt ihr 15 Monate Abo zum Preis eines 12-monatigen Abos.