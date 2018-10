Der Release von Fallout 76 rückt immer näher und nun hat Bethesda noch einmal einige frische Infos bekannt gegeben. Dieses Mal geht es um die Fraktionen im Online-Rollenspiel.

Erstmal innerhalb des Franchise setzt Fallout 76 ja auf eine ausgiebigere Online-Spielerfahrung, in deren Rahmen auch die Fraktionen eine wichtige Rolle spielen. Insgesamt deren fünf wurden nun über den offiziellen Twitter-Kanal zur Franchise vorgestellt, darunter sowohl altbekannte als auch neue Fraktionen.

So kehren einige der Fan-Favoriten zurück, was die Gruppierungen in der Spielwelt betrifft. Die drei Fraktionen Enclave, Brotherhood of Steel und Raiders feiern allesamt ein Comeback in der postapokalyptischen Welt von Fallout. Dazu gesellen sich gleich zwei komplett neue Gruppierungen.

Zu den Newcomern zählen demnach die Free States sowie die Responders. Während sich die Free States eher mit Weltuntergangsszenarien beschäftigen, bestehen die Responders aus Feuerwehrleuten, Polizisten und Medizinern. Einen ersten Blick auf alle Fraktionen gibt es im Rahmen der beigefügten Galerie.

Fallout 76 startet in dieser Woche für Vorbesteller in die offene Beta-Testphase. In der Beta ist das vollständige Spiel bereits verfügbar und alle Fortschritte können später in die Vollversion übernommen werden. Besagte Vollversion ist für den 14. November auf PC, PS4 und Xbox One eingeplant.