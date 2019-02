Nach dem eher misslungenem Start von Fallout 76 könnte für Fans des postapokalyptischen Franchise nun bereits der nächste Titel ins Haus stehen. Darauf lässt nun ein neuer Platzhalter samt Countdown hoffen.

Beim großen Online-Händler Amazon.com ist nun ein neuer Platzhalter für ein neues Produkt in das Portfolio aufgenommen worden. Dieser wurde für ein neues Spiel von Bethesda geschaffen und zeigt außerdem auch einen kurzen Clip, der wiederum einen Countdown im Fallout-Stil präsentiert.

Das wiederum sorgt nun natürlich für Spekulationen, denn bislang ist unklar, was Bethesda womöglich in Bezug auf das Franchise vorbereiten könnte. Die Vorbestell-Option bei Amazon.com gibt es jedenfalls bereits für eine Standard, Deluxe sowie Collector's Edition des noch unbekannten vermeintlichen neuen Fallout-Produkts. Als Plattformen werden PC, PS4 und Xbox One genannt.

Da es sich noch um einen Platzhalter handelt, gibt es über die Pauschalangabe 31. Dezember 2019 hinaus noch keinen konkreteren Termin; und auch die Preisgestaltung ist mit 59,99 Dollar für alle drei Editionen noch nicht final.

Was kommt für ein Titel in Betracht? Dass nach Fallout 76 schon jetzt der nächste vollwertige neue Teil der Reihe erscheint, ist vielleicht dann doch eher unwahrscheinlich. Häufiger bringen Fans im Netz daher Remaster-Versionen von Fallout 3 oder Fallout: New Vegas als potentielle Ankündigungen ins Spiel. Solange Bethesda aber keine offizielle Ankündigung tätigt, lässt sich jedenfalls zunächst weiter nur spekulieren. Wir halten euch auf dem Laufenden!