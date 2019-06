Im Rahmen der E3 2019 in Los Angeles hatte Bethesda mit "Nuclear Winter" auch einen Battle-Royale-Modus für Fallout 76 vorgestellt und direkt eine Beta-Testphase gestartet. Diese wird nun sogar noch weiter fortgesetzt!

Rund um Fallout 76 gab es auf der E3 in Los Angeles einige Neuigkeiten. Neben einer PvE-Erweiterung wurde mit "Nuclear Winter" auch eine eigene Battle-Royale-Variante für das Spiel vorgestellt. Diese ließ sich im Rahmen einer Beta-Testphase auch direkt ausprobieren, wobei die Testphase eigentlich bis zum heutigen Montag hätte laufen soll. Bis zum 17. Juni gab es nämlich begleitend auch die Möglichkeit, den Titel kostenfrei auszuprobieren.

Während diese Free-Play-Phase heute normal endet, geht es mit der Beta von "Nuclear Throne" aber doch weiter. Das gab Bethesda jetzt auf der offiziellen Webseite bekannt. Nachdem der Spielmodus trotz anfänglicher Kritik aus der Community doch bislang sehr gut ankam, hat man sich dazu entschieden, die Beta bis auf Weiteres und ohne konkretes Enddatum fortzusetzen.

"Wir sind von den Reaktionen und Rückmeldungen, die wir die Woche hinweg zu Nuclear Winter erhalten haben, absolut weggehauen. Es war so aufregend, all eure Erfahrungen zu lesen und alles was ihr teilt zu lesen", heißt es in einem entsprechenden Statement. Aufgrund dessen und der Popularität des Modus habe man sich dazu entschieden, die Pre-Beta Sneak Peek online zu halten und mit frischen Updates zu versorgen.