Wer sich für die postapokalyptischen Welten der Fallout-Reihe interessiert, von Fallout 76 aber enttäuscht ist, der bekommt offenbar ein passendes neues Angebot an die Hand. Bethesda wird zeitnah nämlich wohl ein neues Bundle veröffentlichen.

Wer die klassischen Fallout-Spiele noch nicht besitzt, sich für diese jedoch interessiert, der sollte womöglich noch einige Wochen warten. Bethesda bereitet nämlich ganz offensichtlich den Release der neuen Spielesammlung Fallout Legacy Collection vor.

Einen entsprechenden Hinweis liefert mal wieder ein Händler, in diesem Fall Amazon Deutschland. Die hiesige Niederlassung des Online-Riesen hat die bislang noch nicht offiziell angekündigte Fallout Legacy Collection kurzerhand ins Angebot aufgenommen und bietet diese für den PC zum Preis von knapp 40 Euro an.

Was bekommt ihr beim neuen Angebot konkret geboten? Im Endeffekt alle Fallout-Titel außer das zuletzt veröffentlichte und vielfach kritisierte Fallout 76. Heißt konkret: Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3: Game of the Year Edition, Fallout: New Vegas - Ultimate Edition und Fallout 4: Game of the Year Edition sollen allesamt an Bord sein.

Sollte Amazon recht behalten, dann könnt ihr euch das neue Spielepaket ab dem 25. Oktober 2019 zulegen. Da es sich um kein klassisches Platzhalter-Datum handelt, scheint an den Infos von Amazon durchaus etwas dran zu sein, auch weil der Produkteintrag weiterhin online ist und nicht wieder aus dem Netz verbannt wurde.

Wir werfen in dieser Fallout-History einen Blick zurück auf alle Teile der Reihe. In Teil #3 schauen wir uns die Curent-Gen-Spiele an und blicken in die Online-