Mit Fall of Porcupine nimmt sich das Kölner Studio Critical Rabbit durchaus ernster Themen an, verleiht ihnen durch das Setting aber einen leichteren Touch. In dem Debütwerk dominieren anthropomorphe Tiere die Szenerie, verhalten sich dabei aber ganz wie Menschen.

In Fall of Porcupine erlebt ihr die Geschichte des jungen Assistenzarztes Finley, einer Taube. Das Story-Adventure bezieht sich entsprechen auf Situationen, die in Krankenhäusern ablaufen und bringt schwere Themen wie Trauer, Tod und Schicksalsschläge auf den Tisch. Das Kölner Entwicklerstudio Critical Rabbit war in der Recherche-Phase durchaus fleißig, mit über 20 Personen aus dem medizinischen Sektor wurde in der Vorbereitung gesprochen.

Auf Basis dieser Unterhaltungen schufen die Entwickler schließlich die Geschichten, die sie in Fall of Porcupine erzählen. Dadurch soll sich das Spiel nicht nur authentischer anfühlen, Critical Rabbit hat noch ein weiteres Ziel im Hinterkopf: Die Spieler sollen für die Umstände und Probleme im derzeitigen Gesundheitssystem sensibilisiert werden. Dabei verleiht die handgezeichnete Optik mit den anthropomorphen Tieren den teilweisen Schwingern in die Magengegend eine etwas leichtere Note.

Solltet ihr euch nicht sicher sein, ob das Story-Adventure euren Geschmack trifft, hat das Studio eine Demo für euch parat. Diese hört auf den Namen "Last Days of Summer" und fungiert als Prolog zum Spiel. Herunterladen könnt ihr die Vorgeschichte kostenfrei auf allen Release-Plattformen von Fall of Porcupine.

Erhältlich ist das Spiel ab sofort auf dem PC via Steam, GOG, Epic Games, der Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Preislich liegt es bei 19,99 Euro, passend zum heutigen Release gewährt Critical Rabbit aber einen Launch-Rabatt von 15 Prozent, wodurch der Preis auf 16,99 Euro fällt.